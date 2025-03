La tradizione è la tradizione e se questa riesce ad unire grandi e piccini come accade ogni anno alla frazione Vho di Tortona che quest’anno ha avuto l’onore di un servizio anche su “Corriere della Sera” allora il successo è assicurato. Così è accaduto per l’ennesima volta oggi pomeriggio, martedì 4 marzo in occasione de Carnevale di Vho che ha unito laboratori e spettacoli di burattini per bambini alla classica distribuzione di Polenta e salamini ma con una polenta davvero speciale.

Un grazie all’assessore alla cultura Fabio Morreale, alla SOMS di Vho e ai tanti volontari che hanno lavorato ore ed ore per rendere la giornata allegra grazie all’atmosfera del Carnevale. Un evento importante per la città di Tortona che ha visto anche la presenza del Sindaco Federico Chiodi.

Di seguito altre immagini dell’evento.