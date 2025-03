SABATO 22 MARZO

Tortona: fino al 28 marzo dalle 16 alle 19 presso il Ridotto del teatro civico n via Amm. Mirabello 3, la mostra d’arte contemporanea “7 + 7 del Gruppo 7” che racchiude i lavori del collettivo di artisti a 14 anni anni dalla sua costituzione e composto ora da Gabriele Armellini, Gianni Bailo, Pietro Bisio, Niccolò Calvi di Bergolo, Tiziana Prato, Luigi Rossanigo, oltre a opere delle scomparse Emilia Rebuglio e Gianna Turrin.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Castelnuovo Scrivia: tornano per la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI in 400 città, grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari attivi in tutte le regioni. Un appuntamento entrato ormai nelle agende e nei cuori degli italiani, caratterizzato da una straordinaria partecipazione popolare – più di 13 milioni di visitatori in 32 edizioni – segno di quanto sia riconosciuta la missione educativa del FAI, che dal 1975 si impegna a raccontare e valorizzare le meraviglie e i tesori nascosti che ci circondano, promuovendone la conoscenza, la cura e la tutela da parte della collettività.

Castelnuovo Scrivia: al castello Ore 18,00 – Inaugurazione de Il Castello di Carta

Giulio Consoli intervento musicale al piano Apertura mostra dell’Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia Aperitivo in Castello

DOMENICA 23 MARZO

Castelnuovo Scrivia: al castello dalle ore 10 fino alle 18, un fitto programma di presentazioni e reading poetici

