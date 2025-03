Per la prima volta nella sua storia, il Concorso Internazionale di Musica Classica Rovere d’Oro introduce tra i premi la produzione di un disco per l’etichetta EMA Vinci, punto di riferimento nel panorama della musica classica. Questa iniziativa segna l’inizio di una nuova collana discografica dedicata ai vincitori del prestigioso concorso, con l’obiettivo di offrire loro una vetrina internazionale di assoluto rilievo.

Ad inaugurare questo nuovo percorso è il fisarmonicista Luigi Gordano, vincitore della XXXV edizione del Rovere d’Oro 2024, che ha conquistato la giuria con la sua sensibilità artistica e la sua tecnica impeccabile. Il disco, intitolato “Golden Age” e in uscita il 21 marzo 2025, rappresenta una pietra miliare per il concorso, sancendo una collaborazione di prestigio con EMA Vinci e dando il via a una serie di produzioni dedicate ai talenti emergenti della musica classica. Inoltre, questo progetto veicolerà il nome del Rovere d’Oro e di San Bartolomeo al Mare in tutto il mondo, rafforzando il legame tra il territorio e la sua vocazione artistica e culturale.

Elvira Arimondo, Presidente del Rovere d’Oro:

“Il Concorso Internazionale di Musica Classica Rovere d’Oro è da sempre un faro per i giovani talenti, un palcoscenico che accoglie e promuove le eccellenze della musica classica emergente. La collana Rovere d’Oro, e questo disco in particolare, rappresentano il cuore della nostra missione: offrire ai vincitori non solo un riconoscimento, ma una concreta opportunità di essere ascoltati e apprezzati. Quest’anno il premio è stato assegnato al giovane fisarmonicista Luigi Gordano, che con la sua straordinaria sensibilità artistica e una tecnica impeccabile ha saputo conquistare la giuria. Luigi è l’emblema di ciò che il Rovere d’Oro rappresenta: talento, dedizione e la forza di trasformare la musica in emozione pura.”

M° Christian Lavernier, Direttore Artistico del Rovere d’Oro:

“Il Concorso Rovere d’Oro è molto più di una competizione: è una vetrina per i giovani musicisti che hanno il coraggio di portare la loro arte a un livello superiore, misurandosi con standard artistici e tecnici di altissima qualità. Ogni anno, il concorso dimostra come la musica classica continui a vivere e a rinnovarsi grazie alla passione e al talento delle nuove generazioni. Quest’anno, il vincitore Luigi Gordano ha saputo incarnare questa filosofia. Con la sua fisarmonica, Luigi ha trasformato ogni nota in un’esperienza unica, dimostrando una maturità musicale che lo proietta tra le promesse più luminose del panorama classico. Questo disco non è solo un riconoscimento al talento di Luigi, ma anche un tributo alla qualità del nostro concorso e ai giovani artisti che ci ricordano il valore della dedizione, della creatività e del sacrificio.”

Giuseppe Scali, Direttore di Produzione EMA Vinci:

“EMA Vinci ha sempre avuto come missione la valorizzazione della musica classica e dei suoi interpreti più talentuosi. Con questa nuova collana discografica, vogliamo offrire ai vincitori del Rovere d’Oro una possibilità concreta di emergere nel panorama internazionale, dando loro un palcoscenico sonoro di altissimo livello. Il disco di Luigi Gordano, “Golden Age”, rappresenta un primo passo importante di questo percorso, e siamo orgogliosi di poter contribuire alla crescita di giovani artisti con produzioni di qualità che diano voce alla loro arte.”

Con questa nuova iniziativa, il Rovere d’Oro e EMA Vinci, grazie al fondamentale contributo del comune di San Bartolomeo al Mare, della Provincia di Imperia, della Regione Liguria e della Fondazione Carige, rafforzano il loro impegno nella promozione della musica classica e dei suoi talenti emergenti, dando vita a una collana discografica che sarà un punto di riferimento per il futuro della musica classica.