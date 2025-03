Acqui Terme e Ovada – Proseguono gli incontri organizzati dalla locale Compagnia Carabinieri dedicati agli anziani, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per prevenire le truffe. Particolare attenzione è stata posta sulle frodi messe in atto da malintenzionati che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine, impiegati di enti pubblici o persino parenti in difficoltà, nonché sui furti in abitazione.

Il primo appuntamento si è svolto presso il “Centro di Incontro Comunale” di Acqui Terme, alla presenza del Comandante della locale Stazione Carabinieri e della Responsabile della Polizia Locale, che hanno illustrato agli anziani le principali tecniche adottate dai truffatori e fornito consigli utili per evitare di cadere vittime dei raggiri.

Il secondo incontro è stato organizzato presso il “Centro Amicizia” di Ovada, dove il Comandante della locale Stazione Carabinieri ha portato l’esperienza dell’Arma sul crescente e preoccupante fenomeno, evidenziando anche nell’occasione le strategie più comuni adottate dai malviventi.

Durante i momenti di confronto, è stato spiegato come riconoscere una truffa, quali siano i raggiri più diffusi e come difendersi. I cittadini e gli anziani presenti sono stati invitati a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi situazione sospetta e a non fidarsi di sconosciuti che si presentano alla porta o contattano telefonicamente con richieste insolite.

L’iniziativa, che rientra in un più ampio piano di prevenzione e sensibilizzazione promosso dai Carabinieri per tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, punta a ribadire l’importanza di un atteggiamento prudente e collaborativo per contrastare questo genere di reati, invitando i cittadini a contattare immediatamente il 112 in caso di dubbi e sospetti.