Rocchetta e Cabella Ligure – Comuni e frazioni della Val Borbera sono stati percorsi dalle pattuglie a piedi dei Carabinieri per incontrare la cittadinanza e condividere informazioni utili per il contrasto alle truffe in danno degli anziani. L’occasione è stata propizia anche durante il Carnevale, con i Carabinieri che hanno portato la loro vicinanza e l’opera di sensibilizzazione alla prevenzione dei reati.

Al termine delle celebrazioni eucaristiche domenicali come lungo le vie dei centri storici, nelle piazze e nei bar, i Carabinieri hanno incontrato giovani e anziani nell’ambito della campagna informativa contro le truffe.

Consigli pratici, episodi realmente accaduti, malizie da adottare per difendersi, comportamenti virtuosi e, come sempre, l’invito a chiamare immediatamente il 112 qualora si abbiano dubbi o sospetti su chi si ha davanti o al telefono.

Conoscenza, consapevolezza e gioco di squadra sono elementi imprescindibili per contenere e contrastare efficacemente l’odioso crimine.