Allarme oggi pomeriggio, mercoledì 12 marzo in strada Virgo Potens a Tortona: a causa probabilmente della pioggia ha ceduto un pezzo di terreno in strada Virgo Potens e si è rotto un tubo del gas. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, gli agenti della Polizia Municipale che hanno chiuso la strada al traffico per diverse ore e i tecnici del gas per effettuare la riparazione.

