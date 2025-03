In municipio a Tortona è stato analizzato lo stato di avanzamento di alcuni lavori pubblici: ecco la situazione.

Per quanto riguarda Palazzo Guidobono, sede del Museo Archeologico e della Pinacoteca Civica: sono terminati lavori riqualificazione deposito archeologico di via Cereti-viale Einaudi; terminato anche l’allestimento “sala didattica” piano terra Palazzo Guidobono con ingresso in via Amm. Mirabello; in fase di ultimazione il completamento del Giardino archeologico; in corso i restauri ai mosaici del piano interrato (vano scala), mentre si stanno effettuando approfondimenti (complessi) per l’adeguamento degli impianti di ricambio aria e climatizzazione locali, compresi implicazioni impianto antincendio (e copertura), ai fini del completamento restanti sale Museo, programmato entro l’estate 2025.

Riguardo invece gli impianti sportivi, al palazzetto dello sport “Camagna” sono in corso ripristini dei corticali del cemento armato esterno e, nel corso dell’estate 2025, sono previsti lavori di finitura interna lato Palestra Codevilla (rifacimento tinteggiature, sistemazione tribune). In approvazione la progettazione per il miglioramento sismico della palestra “Coppi” con lavori previsti in estate per un importo di circa 143.000 euro. Si sta lavorando al progetto per la riqualificazione anche della palestra “Bianca”, mentre sono stati richiesti i preventivi per il “blocco servizi” del campo “Cosola” al rione Paghisano; inizieranno in primavera i lavori di potenziamento del fotovoltaico presso la piscina Dellepiane, dove sono quasi ultimati il rifacimento del pavimento della palestrina, le compartimentazioni interne e la riqualifica bar esterno al primo piano).

Procedono, infine, i lavori del piano strade e marciapiedi in via Emilia fra via Visconti e via Rinarolo (dove sarà realizzata anche nuova illuminazione pubblica); terminata la messa in sicurezza del tratto in strada Paghisanio all’incrocio con strada Gaglierasco.

