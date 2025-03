Il Punto Informativo “Via Iulia Augusta” e il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, organizzano anche quest’anno alcuni appuntamenti e approfondimenti sulle tracce dell’antica via romana, alla scoperta di siti archeologici, musei, resti della strada augustea e degli altri itinerari a essa collegati, senza trascurare il paesaggio naturale e antropizzato in cui sono inseriti.

Il primo appuntamento è previsto sabato 5 aprile, Sulla VIA verso Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli, con in programma la visita alla mostra “Leggere i vasi figurati – Scoperte nella Necropoli preromana di Genova”, presso il Museo di Archeologia Ligure ospitato nel palazo Durazzo Pallavicini e al suo giardino con la splendida fioritura delle camelie, tra le più importanti e complete di tutta Europa.

Viaggio in treno, partenza da Ventimiglia alle ore 7.57, rientro con partenza da Pegli alle ore 17.35, con prenotazione obbligatoria entro il 29 marzo presso il MAR.

Il secondo appuntamento è in programma per giovedì 29 maggio con un’escursione didattica col treno ad Alassio e Albenga, con passeggiata sul tratto della Via Iulia Augusta fino ad Albenga e visita esclusiva del Museo Navale e del Museo delle magiche trasparenze. Partenza da Ventimiglia ore 7.57, rientro da Albenga ore 17.39

Il terzo appuntamento giovedì 17 luglio prevede un’escursione didattica col “Treno delle Meraviglie” a Tenda e al Musée des Merveilles in occasione del 107° anniversario della morte di Clarence Bicknell. Partenza treno da Ventimiglia ore 10.37, rientro da Tenda ore 17.50

Infine sabato 27 settembre in occasione delle GEP 2025 – Giornate Europee del Patrimonio, una passeggiata Sulle tracce del Gran Tour tra Garavan e La MortolaEscursione didattica a piedi da Garavan (Mentone) alla piana di Latte attraverso capo Mortola con partenza dalla stazione ferroviaria di Garavan alle ore 14.00 (Treno da Ventimiglia ore 13.48)

Prenotazione obbligatoria presso il MAR.

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia

0184/351181/museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it