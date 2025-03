È ricco il programma per la fiera di San Giuseppe che si terrà nel terzo weekend di marzo. Venerdì 21 nella Chiesa parrocchiale uno straordinario concerto allestito e organizzato dai fratelli Patricola. Il titolo scelto, “Galanti Perosi” richiama il presbitero tortonese Lorenzo Perosi. Compositore e direttore di coro italiano autore di musica sacra, noto per i suoi oratori, le sue messe polifoniche e i suoi mottetti, fu un compositore molto prolifico. Perosi è considerato inoltre la guida e l’esponente principale del cosiddetto Movimento Ceciliano. Il concerto, per oboe e clarinetto, è affidato ai Maestri dell’omonimo Conservatorio di Campobasso. Sabato e domenica visite programmate a Palazzo Centurione, Sant’Ignazio, San Rocco nell’ambito delle giornate del FAI.

Il sabato pomeriggio negli spazi della piscina la Consulta giovanile, in ricordo di Edo, organizza vari tornei sportivi: pallavolo, calcetto, biliardino, ping pong e tanto altro. Dalla piazza il primo assaggio della manifestazione automobilistica, la «Castelnuovo Classica» giunta alla 75° edizione con partenza del tour nei paesi delle «Terre Derthona». Nel cortile del Municipio l’esposizione delle automobili e in sala Pessini, alle ore 16, il classico appuntamento con un albero per ogni nato e l’omaggio ai nuovi castelnovesi.

In castello, alle 18, sarà inaugurato «il Castello di Carta», esposizione libraria e presentazione di editoria poetica, a seguire l’intervento musicale al piano del giovanissimo Giulio Consoli che eseguirà brani di musica classica. L’Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia presenta la rassegna di idee, elaborati e disegni «Le latitudini della castelnovesità». Seguirà un aperitivo.

Domenica la fiera, il luna park e il mercato ambulante e a Palazzo Centurione, Castelnuovo Lab. In piazza l’esposizione delle automobili da collezione e il mercato attuale con le Officine Bandiani, lo stand Pirelli gli spazi hobbisti, artigiani, commercianti, associazioni e sul sagrato le patate per la senologia. Dalle ore 10,30 la “Castelnuovo Classica” con il tour nei paesi della Bassa Valle Scrivia. Sotto l’arengo “Un mondo di sogni” con Arredamenti Pacquola. Uno speciale annullo filatelico garantito da Poste Italiane ricorderà la giornata.

Domenica 23, in Castello, dalle ore 10 fino alle 18, un fitto programma di presentazioni e reading poetici.

VENERDI’ 21 MARZO ore 21 – CHIESA PARROCCHIALE

Ensemble “GALANTI PEROSI”

Concerto per oboi e clarinetti in collaborazione con Fratelli PATRICOLA

Venerdì 21 marzo alle ore 21 nella suggestiva cornice della Chiesa parrocchiale dei S.S. Pietro e Paolo si esibiranno i giovani talenti dell’Ensemble Galanti Perosi, un gruppo di fiati composto da musicisti emergenti provenienti dal Conservatorio “L. Perosi” e dal Liceo Musicale “G.M. Galanti” di Campobasso. Questi artisti, con i loro strumenti e la loro passione, daranno vita a un concerto capace di emozionare e ispirare.

I “Galanti Perosi” nascono come un progetto didattico attuato in sinergia tra le classi dei Proff. Lelio Di Tullio e Maurizio Marino del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso con quelle dei Proff. Marzia Marinelli e Michele Nardolillo del Liceo Musicale “G.M. Galanti” di Campobasso. Esso si pone come obiettivo quello di fare musica d’insieme favorendo, nel contempo, la conoscenza e la pratica di tutti gli strumenti della famiglia dell’oboe e del clarinetto. Il progetto ha cominciato a muovere i suoi primi passi agli inizi di dicembre 2021 come una sorta di reazione alle problematiche legate alla pandemia da Covid-19 che hanno fortemente ridotto le possibilità di attuare e condividere questo tipo di esperienze, il tutto con la volontà di superare le grandi difficoltà che tanti hanno vissuto e che molti continuano a vivere a causa di essa. L’originalità della formazione, che è pressoché unica nel variegato panorama musicale attuale, ha destato molto interesse tanto da essere invitati ad esibirsi prima al South Clarinet Festival e, successivamente, al prestigioso European Clarinet Congress che si è tenuto recentemente a Salerno. Recente ìmente si sono esibiti nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta.

L’ensemble Galanti Perosi non è solo un gruppo musicale: è il frutto di una collaborazione virtuosa tra istituzioni accademiche, insegnanti appassionati e giovani che hanno fatto della musica la loro vocazione. Diretto dal Maestro Lelio Di Tullio e coordinato dai docenti Maurizio Marino, Marzia Marinelli e Michele Nardolillo, questo ensemble rappresenta una celebrazione del talento emergenti.

Lelio Di Tullio ha svolto attività concertistica come solista e come membro di gruppi da camera in Italia ed all’estero (Europa, Nord e Sud America) registrando più volte per la RAI ed incidendo per la Bmg, la Primrose, la Edipan, la Cam, la CNI. Ha scritto lavori per orchestra, gruppi da camera e pianoforte, e musiche per il teatro e colonne sonore per film presentati in diversi festival cinematografici (Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, NICE Festival di New York, etc.). Sue composizioni sono state eseguite, tra l’altro, a Salisburgo (Mozarteum), Vienna, Praga, Budapest e, più recentemente, a New York. Nel 2008, nel 2011 e nel 2014 è stato composer in residence al festival VivaVivaldi di Città del Messico. Lo stesso festival gli ha commissionato il dramma musicale “Sabatino Lombardi detto il Maligno” su libretto proprio, basato su fatti realmente accaduti in Molise nel periodo che segue la Rivoluzione Francese e i movimenti sanfedisti. I suoi Quattro divertimenti su temi popolari sono stati selezionati per il New Music Weekend 2021 dall’International Clarinet Association (USA). Nel 2022 il Ministero della cultura dell’Azerbaijan gli ha conferito un attestato di riconoscimento per la sua Siciliana su un tema di F. Amirov. Lelio Di Tullio attualmente è docente di clarinetto al Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso di cui è stato Direttore dal 2013 al 2019. Lelio Di Tullio suona con strumenti dei F.lli Patricola.

Proprio grazie alla collaborazione dei Fratelli Patricola con il Conservatorio di Campobasso avremo modo di ascoltare a Castelnuovo questi giovani e talentuosi musicisti, in un ricchissimo programma con musiche di Di Tullio, Bach, Perosi, Händel, Mozart, Cajkovskij, Strauss.

I giovani talenti il giorno successivo il concerto, visiteranno la Bottega dei Maestri Patricola per scoprire le varie fasi di lavorazione di questi straordinari strumenti

Ingresso fino ad esaurimento dei posti. Le offerte raccolte durante la serata saranno a favore degli interventi di restauro dell’oratorio e della chiesa di San Damiano

LE GIORNATE DI PRIMAVERA FAI

Visite a Palazzo Centurione, San Rocco e Sant’Ignazio

Torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con l’apertura a contributo libero di 750 luoghi speciali in 400 città.

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 tornano per la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI in 400 città, grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari attivi in tutte le regioni. Un appuntamento entrato ormai nelle agende e nei cuori degli italiani, caratterizzato da una straordinaria partecipazione popolare – più di 13 milioni di visitatori in 32 edizioni – segno di quanto sia riconosciuta la missione educativa del FAI, che dal 1975 si impegna a raccontare e valorizzare le meraviglie e i tesori nascosti che ci circondano, promuovendone la conoscenza, la cura e la tutela da parte della collettività.

Una grande festa all’insegna di arte, cultura e natura che quest’anno coincide con il cinquantenario della nascita del FAI. Un traguardo importante, che verrà celebrato con l’apertura di 750 luoghi speciali, da nord a sud della Penisola, molti dei quali insoliti e normalmente inaccessibili oppure poco conosciuti e valorizzati, a cui si potrà accedere grazie a visite a contributo libero. Ad ogni visita sarà possibile sostenere la missione e le attività della Fondazione con una donazione.

Grazie al FAI, ad aprire le porte e a svelare le loro storie inedite e inaspettate saranno palazzi, ville, castelli, teatri, luoghi dell’educazione, chiese e collezioni d’arte, esempi di archeologia industriale e siti produttivi, ma anche laboratori artigiani, fari, cantieri navali e persino un piccolo aeroporto civile, a cui si aggiungeranno itinerari in borghi storici, percorsi in aree naturalistiche, orti botanici e parchi urbani e speciali visite sul tema della sostenibilità. Verranno inoltre riaperti alcuni luoghi particolarmente apprezzati e visitati nelle scorse edizioni.

Nell’ambito del week end di San Giuseppe si inseriscono le giornate di primavera del FAI con visite programmate a Palazzo Centurione, Sant’Ignazio e San Rocco. Sabato dalle 15 alle 17,30 e domenica dalle 9,30 alle 11 e dalle 15 alle 17,30.

IL CASTELLO DI CARTA

Poesia e musica al Castello di Castelnuovo Scrivia

Si terrà nelle sale dello splendido Castello dei Torriani e dei Bandello di Castelnuovo Scrivia, dalla sera di sabato 22 all’intera giornata di domenica 23, la IV edizione de “il Castello di Carta”, quest’anno interamente dedicato alla poesia. Saranno coinvolte diverse sigle editoriali, ciascuna delle quali inviterà a leggere testi un proprio autore con alcune presentazioni in prima nazionale, come l’antologia I limoni e la rivista Avamposto.

Sabato sera, alla presenza delle autorità, verrà inaugurato l’evento e proposto il calendario degli incontri previsti per il giorno successivo, nonché l’esposizione libraria. Ad arricchire la serata sarà il giovanissimo pianista Giulio Consoli, che eseguirà brani di musica classica.

Giulio Consoli, 13 anni, frequenta la terza media presso l’istituto “Luca Valenziano” di Tortona

(AL); si avvicina al pianoforte quattro anni fa e frequenta da tre anni il Conservatorio “Vivaldi” di

Alessandria sotto la guida del Maestro Gianmaria Bonino (docente di pianoforte storico e classico

oltre che pianista solista in pregevoli istituti tra cui il Conservatorio di Sydney, la Bosendorfer-Saal

di Vienna, il Conservatorio di Mosca, e negli Stati Uniti, dove nel 1992 è 3° premio al concorso della Bach Society di Washington DC sulle Goldberg Variations.

Ha recentemente vinto diversi concorsi musicali, tra cui: il primo premio assoluto al concorso pianistico internazionale di Castell’Alfero 2024 (vincendo anche il premio al miglior talento

artistico); il primo premio al concorso internazionale Città di Alessandria 2025, al round finale del

concorso internazionale “Salzburg International Music Competition 2024” è al primo posto tra le

menzioni d’onore, vince il secondo premio all’”International Mozart Competition 2025” di Vienna,

in entrambi i casi unico italiano tra ragazzi provenienti da tutto il mondo, in particolare da Stati

Uniti d’America, Cina e Thailandia.

Lo scorso primo febbraio si è esibito a Torino nell’ambito del “Mozart Nacht und Tag”, ovvero la

Maratona Mozart 2025, suonando il Concerto in La Maggiore K414 per Pianoforte e Orchestra,

accompagnato dal quartetto d’archi “Cantiere di Orfeo”.

Sta preparando il Concerto n.1 di Mendelssohn che eseguirà nella prossima stagione teatrale in

diversi teatri italiani e nei prossimi mesi inizierà le audizioni per l’ammissione al Pre-College del

Mozarteum di Salisburgo.

Ha seguito le lezioni di pianoforte jazz sotto la guida del Maestro Dado Moroni, sempre presso il Conservatorio “Vivaldi”.

Ama particolarmente Bach, Chopin e Mozart e sogna, da grande, di suonare in tutto il mondo.

Dalla scorsa estate ha intrapreso un progetto di volontariato che lo porta a suonare, quando

possibile, per gli anziani ospiti delle case di riposo.

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia apriranno la consueta mostra realizzata in occasione della Fiera di San Giuseppe.

Domenica 23 a partire dalle 10 fino al tardo pomeriggio si alterneranno alla lettura gli autori delle sigle invitate dalla direzione culturale, Cristina Daglio e Mauro Ferrari, rappresentanti di Puntoacapo editrice, partner organizzativo della manifestazione.

Interverranno le case editrici AMOS EDIZIONI, FALLONE EDITORE, OLTRE EDIZIONI, AVAMPOSTO RIVISTA DI POESIA, CHIAREVOCI, PIETRE VIVE, TERRE D’ULIVI, LA VITA FELICE, PUNTOACAPO EDITRICE.

Saranno presenti anche tre attività che si muovono sui territori di provincia con proposte di rilievo nazionale: Granda In Rivolta (Cuneese), Concorso di poesia e narrativa “Guido Gozzano” (Terzo, AL) e Fiori di Pesco-AgricUltura in mostra (Volpedo, AL)

Questo il programma

IL CASTELLO DI CARTA

SABATO 22 MARZO 2025

Ore 18,00 – Inaugurazione de Il Castello di Carta

Giulio Consoli intervento musicale al piano

Apertura mostra dell’Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia

Aperitivo in Castello

DOMENICA 23 MARZO 2025

INCONTRO CON

Ore 10,15 -11,00

FALLONE EDITORE: Mario Santagostini dialoga con Mauro Ferrari

Ore 11,00-11,45

OLTRE EDIZIONI: I LIMONI. ANNUARIO DELLA POESIA IN ITALIA 2024 con Francesco De Nicola

Ore 11,45 – 12,30

AVAMPOSTO RIVISTA DI POESIA intervengono Sergio Bertolino e Mauro Ferrari

Ore 12,30 – 13,00

CHIAREVOCI: Reading a cura di Giuseppe Carlo Airaghi e Rocío Bolaños

Ore 15,00-15,45

PIETRE VIVE: Reading di Valeria Raimondi, Alessandro Silva e Ezio Sinigaglia

Ore 15,45 -16,30

TERRE D’ULIVI: Reading di Alessandra Gasparini e Paolo Gera

Ore 16,30-17,15

TERRITORI DI PROVINCIA E CULTURA: Granda In Rivolta,

Concorso di poesia e narrativa “Guido Gozzano” e Fiori di Pesco-AgricUltura in mostra

Ore 17,15-18,00

LA VITA FELICE: Reading di Antonio Corona, Gianfranco Isetta, Marvi Dal Pozzo e Salvatore Sblando

Ore 18,00 -18,45

PUNTOACAPO EDITRICE: POESIA A TORINO: a cura di Alfredo Rienzi con Franco Canavesio, Dario Capello, Giorgio Favaro, Rosanna Frattaruolo, Silvia Rosa