Poste Italiane, fin dalla sua nascita ha dato spazio all’occupazione femminile: il ruolo della donna, inizialmente legato soprattutto ad una innovazione tecnologica come quella del telegrafo, è cresciuto nel tempo e oggi, nell’era di Internet le donne rivestono un ruolo strategico.

La realtà della provincia di Alessandria in particolare vede il 73% di donne impiegate negli uffici postali, più della metà degli stessi sono ad esclusiva presenza femminile e il 72% del totale uffici è guidato da una donna, proprio come quello di Arquata Scrivia.

Simona Nattella, Direttrice dell’ufficio postale, incarna perfettamente la volontà di Poste Italiane di valorizzare i talenti e la leadership femminile.

Ad Arquata da febbraio 2021, due figlie di 18 e 24 anni, Simona guida un team di sole donne, in una squadra dove amicizia e solidarietà la fanno da padrone: “Con le mie colleghe siamo in primo luogo amiche, ci vediamo anche fuori dal posto di lavoro”.

La carriera postale di Simona Nattella inizia nel 1994: “Ho sempre lavorato in Poste Italiane – commento la direttrice di Arquata – iniziando come portalettere e poi in crescita professionale fino a diventare direttrice. Amo la parte commerciale del mio lavoro, studiare soluzioni affinchè le persone siano soddisfatte. Io e le colleghe riceviamo spesso encomi, soprattutto le sportelliste, molto gentili e pazienti”

“Tante donne in ruoli apicali negli uffici postali? Siamo multitasking – conclude con orgoglio Simona – ma senza la collaborazione non si va da nessuna parte”.

Anche nel 2025, per il sesto anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.

La certificazione Top Emplyers si aggiunge a una serie di importanti riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per le sue politiche di sostenibilità e responsabilità sociale. Tra queste, le certificazioni ISO 30415:2021 per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione e ISO 37301:2021 per la gestione della compliance. Il conseguimento di queste attestazioni attesta la capacità del Gruppo di adottare misure rigorose ed efficaci a garanzia di elevati standard etici e sociali.