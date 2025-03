Prosegue la riqualificazione energetica in città nell’ambito del project financing di Enel X con il Comune di Imperia relativo agli impianti di illuminazione pubblica e di realizzazione del Parco Energia.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati interventi nei giardini Toscanini e in via Vivaldi con la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi a led mentre nelle prossime settimane verrà realizzata, invece, la nuova linea in Corso Roosvelt anche per ridurre i disservizi nella zona.

In totale più di duemila punti luce sono già stati cambiati in città (nello specifico 2639) e 2200 saranno di prossima sostituzione. Un 55% del percorso intrapreso per la riqualificazione energetica che l’Amministrazione comunale sta effettuando sul territorio cittadino con il cambio dei corpi illuminanti con nuovi a led.

“Questi interventi- spiega l’Assessore all’Arredo Urbano Ester D’Agostino- rientrano nell’ottica di un piano di efficientamento energetico che abbiamo avviato da subito nel 2018. L’obiettivo, che si inserisce pienamente nelle linee programmatiche dell’Amministrazione del sindaco Scajola, è quello di ottenere un risparmio dal punto di vista energetico ed economico e nello stesso tempo avere lampade con tonalità uniformi e con una resa maggiore