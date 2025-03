Sabato 5 aprile 2025, alle ore 18,00, presso il Salone Marescalchi del Castello del Monferrato si terrà, nell’alveo degli eventi del festival di fotografia MonFest, l’incontro moderato dal Direttore Artistico Mariateresa Cerretelli, con Stefano Ciammitti che vedrà, inoltre, la partecipazione della fotografa Fiorella Baldisserri.

Stefano Ciammitti, nato a Bologna nel 1989, è un costumista e disegnatore formatosi sotto la guida di Piero Tosi.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti registi e produzioni cinematografiche, televisive e teatrali.

Tra le sue esperienze più significative si annoverano i costumi per Io Capitano di Matteo Garrone, La legge di Lidia Pöet (stagioni 1 e 2), Promises di Amanda Sthers, Supersex per Netflix, Notte Fantasma di Fulvio Risuleo e L’Ora per Sky. Ha inoltre lavorato come disegnatore per produzioni di prestigio come Pinocchio di Matteo Garrone, Ben Hur di Timur Bekmambetov, Genius di Ron Howard e Mozart in the Jungle. Nel teatro d’opera ha curato i costumi de La Straniera di Vincenzo Bellini al Maggio Musicale Fiorentino, mentre per il teatro di prosa ha realizzato le maschere della tetralogia di Fausto Paravidino, tra cui Il Macello di Giobbe e La Ballata di Johnny e Jill.