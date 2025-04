Conoscere e riconoscere questa particolare “non malattia” non è facile, per la sua situazione diagnostica complessa e di difficile risoluzione. Molto delicati anche gli interventi per aiutare chi è affetto da autismo. Per questo presso la Sala Convegni Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, sabato 5 aprile si tiene il convegno Autismo oltre la diagnosi: costruire percorsi di inclusività, dedicato al confronto e alla riflessione su autismo e inclusione, tema lionistico nazionale e distrettuale, organizzato dal Lions Club Tortona Castello. Lo scopo del convegno, che richiama la giornata internazionale della consapevolezza dell’autismo (2 aprile), è infatti quello di contribuire efficacemente alla campagna di sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico, per promuovere un cambiamento culturale che vada oltre l’integrazione e assicuri a ogni persona di vedere riconosciuta, rispettata e valorizzata la propria diversità. Il convegno è aperto alla cittadinanza, agli autistici e alle loro famiglie, agli operatori sanitari e sociali, alle associazioni e ai centri che si occupano delle persone affette da autismo.

Dopo i saluti di Alessandro Bruno, Governatore Lions International distretto 108 IA2 e di Anna Ferrari Maj, psicoterapeuta referente distrettuale dei service su autismo e inclusione, si susseguono gli interventi di importanti studiosi: del ruolo di famiglia, scuola e servizi parlerà Giuseppe Maurizio Arduino, psicologo responsabile del Centro Autismo sindrome di Asperger ASL CN 1; seguirà Paola Ughè, direttore neuropsichiatria infantile ASL AL, che tratterà il tema della diagnosi e presa in carico di persona con disturbo spettro autistico. Degli adulti autistici parlerà Dario Bonanno, psicologo psicoterapeuta ASL AL DIPSA, mentre M. Teresa Zambosco, direttore CISA servizi socio assistenziali, tratterà l’integrazione sociale degli autistici e il sostegno alla famiglia. Il tema dell’autismo a scuola sarà affrontato da Elena Sabbi, insegnante specializzata.

Chiuderà il convegno la studiosa Benedetta Demartis vicepres. ANGSA (Ass. Naz. Genitori Persone Autistiche) e pres. Coordinamento Autismo Piemonte, parlando dei bisogni degli autistici dall’infanzia all’età adulta.

I Lions sono parte attiva di questo cambiamento, costruendo una cultura dell’inclusione dove davvero nessuno sia escluso.