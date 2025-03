Sono in preparazione una serie di interventi di riqualificazione urbana che interesseranno diverse aree della città nelle prossime settimane.

Via Gramsci: il primo intervento a partire riguarda la sistemazione della rete fognaria nel tratto iniziale di via Gramsci. I lavori, a carico di Acos, inizieranno mercoledì 12 marzo e termineranno, salvo imprevisti, il 21 marzo. La predisposizione dell’area di cantiere comporterà modifiche alla viabilità, tra cui l’inversione del senso di marcia di via De Ambrosis e il doppio senso di marcia nel tratto di via Marconi tra via De Ambrosis e corso Piave (sarà consentito l’accesso a residenti e aventi diritto). La ripresa dei lavori di ripristino del porfido, ordinati dall’Amministrazione, saranno avviati successivamente al termine di tali interventi, presumibilmente in primavera.

Via Carducci: dopo la conclusione dei lavori di rifacimento della linea acquedottistica, eseguiti da Gestione Acqua, ad aprile riprenderanno i lavori di sistemazione dei marciapiedi e, a seguire, l’asfaltatura del tratto stradale da via Mazzini a via Papa Giovanni XXIII, sempre a carico di Gestione Acqua.

Piazzale Divisione Acqui: dal 17 marzo riprenderanno i lavori di sistemazione dei camminamenti e delle aiuole. Ad aprile sarà la volta dell’asfaltatura della piazza e della sistemazione del verde.

Accesso Scuola Arcobaleno: sono stati completati i lavori di creazione della linea di raccolta acque e la realizzazione di un’area parcheggio. In primavera si procederà con l’ultimazione del marciapiede e l’asfaltatura della strada.

Basso Pieve: verso la fine di marzo è in programma l’inizio dell’intervento per la realizzazione del sovrappasso ferroviario sulla tratta del Terzo Valico ferroviario. I lavori, che saranno realizzati da Cociv, interesseranno strada Cassano per alcuni mesi e comporteranno modifiche alla viabilità e l’utilizzo di percorsi alternativi.

Nelle prossime settimane saranno forniti ulteriori dettagli e approfondimenti sui singoli interventi. L’Amministrazione comunale si scusa per eventuali disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione.