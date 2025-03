La Polizia di Stato di Casale Monferrato, la settimana scorsa ha deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino casalese 54enne poiché sorpreso alla guida in stato di ebrezza alcolica.

Gli Agenti del Commissariato di P.S. in servizio di Volante, verso le ore 23.00 intervenivano in zona “Oltreponte” per un sinistro stradale con soli danni a cose che vedeva coinvolte due vetture.

In loco i poliziotti si rendevano subito conto che uno dei conducenti evidenziava chiari segni di assunzione di alcol e pertanto lo sottoponevano all’esame alcoltest mediante idonea apparecchiatura che forniva riscontro positivo all’accertamento indicando un tasso alcolemico in crescita da 1,53 gg./l ad 1,71 gr./l, ben al di sopra del limite di legge stabilito a 0,5 gr./l.

Pertanto all’uomo veniva immediatamente ritirata la patente di guida.

L’autovettura che era marciante veniva affidata alla proprietaria e nell’attesa dell’arrivo di personale sanitario, gli Agenti dovevano contenere l’esuberanza del passeggero del veicolo condotto dal sanzionato, il quale, anch’esso sotto i fumi dell’alcool aggrediva verbalmente i passeggeri dell’altra macchina coinvolta.

Nessuna delle parti ricorreva comunque alle cure mediche.