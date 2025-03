– Torna Derthona Due.Zero, l’anteprima ufficiale dedicata alla nuova

annata del Derthona Timorasso, lo storico vitigno a bacca bianca simbolo dei Colli Tortonesi.

L’evento, organizzato dal Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi, si terrà sabato 29, domenica 30 e

lunedì 31marzo 2025 presso il Museo Orsidi Tortona e ospiterà oltre 50produttori con un grande

banco di assaggio e un ricco programma di approfondimenti.

Durante la tre giorni sarà possibile degustare in anteprima i vini dell’annata 2023, insieme a una

selezione di Riserve, in grado di mostrare il grande potenziale evolutivo del Derthona.

Due le masterclass in programma, sabato e domenica alle ore 16:00, per esplorare a fondo le

caratteristiche del vitigno Timorasso e del suo territorio.

“La novità di quest’anno è certamente il prolungamento di un giorno della manifestazione,

riservando un’intera giornata, quella del lunedì, agli operatori di settore”. Commenta Gian Paolo

Repetto, presidente del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. “Si tratta di uno sforzo importante da

parte del Consorzio, ma necessario, visto il grande successo delle passate edizioni. In questo

modo riusciamo ad andare incontro con maggior efficacia alle esigenze di ogni target”.

Un successo, sia di critica che di pubblico, quello del Derthona, che certifica sempre di più come

questo vino sia diventato il portabandiera del territorio dei Colli Tortonesi. “La nostra è una storia

di rinascita, – conclude Repetto – quella di questa varietà, e di caparbietà, quella dei produttori

che hanno deciso di scommettere su un vitigno autoctono, il Timorasso, e un territorio in grado

di dare origine a vini sempre molto identitari e di grande carattere”.

Museo Orsi – Via Emilia 446, Tortona (AL)

 Sabato 29 e domenica 30 marzo – ore 10:00-18:00 → aperto a pubblico, stampa e

operatori

 Lunedì 31 marzo – ore 11:00-16:00 → riservato agli operatori di settore

Ingresso banco d’assaggio

– Gratuito per operatori del settore e giornalisti previa registrazione online

– Masterclass: €25 su prenotazione

Info e prenotazioni: www.collitortonesi.com

Novità 2025 – “Derthona 2.0 in the City”: il Derthona arriva in città

Sabato 29 e domenica 30 marzo, dalle ore 18:00 – Bar Zuccarelli, Tortona

Per la prima volta, Derthona Due.Zero si arricchisce di un evento collaterale che porta il vino nel

cuore della città: nasce “Derthona 2.0 in the City”, realizzato in collaborazione con Bar Zuccarelli

e Derthona Giovani, giovane associazione di produttori del Tortonese.

Dalle ore 18:00, in concomitanza con la chiusura del main event al Museo Orsi, sarà possibile

degustare al calice i Derthona di oltre 20 produttori in un’atmosfera informale e conviviale. La

serata proseguirà con il Derthonic, l’iconico drink a base di Derthona, gin, tonica e succo di pesca

di Volpedo, perfetto per esaltare i sapori del territorio.

Un appuntamento pensato soprattutto per avvicinare i più giovani alla cultura del vino locale,

promuovendone un consumo consapevole e valorizzando il Derthona in chiave urbana e

contemporanea.

L’evento è realizzato con I Vini del Piemonte ed è finanziato con il contributo dello Sviluppo Rurale Piemonte

2023 – 2027 Intervento SRG10.