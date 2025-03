Sabato 22 marzo 2025 alle ore 11,00 si terrà il penultimo appuntamento della rassegna letteraria “Passione Giappone. Un viaggio tra libri e tè” con Rossella Marangoni che accompagnerà il pubblico “Sulle tracce delle yamanba. donne ribelli nell’immaginario giapponese”.

Rossella Marangoni, laureata in Lingua e letteratura giapponese, è una ricercatrice indipendente che insegna cultura giapponese da oltre vent’anni, collaborando con numerose istituzioni culturali e tene corsi, seminari e conferenze in particolare su tematiche collegate all’esperienza del sacro in Giappone e alla cultura teatrale ed estetica del periodo Edo, oltre che alla storia delle donne. È membro dell’Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi (AISTUGIA); inoltre è fondatrice e membro della direzione scientifica di “AsiaTeatro”, prima rivista online in lingua italiana sui teatri asiatici. Ha curato esposizioni e festival sul Giappone, paese nel quale ha compiuto numerosi viaggi. Autrice di numerosi saggi e pubblicazioni, tra i quali si ricorda Onibaba (Mimesis, 2023).

Nell’immaginario comune la figura della donna giapponese è ancora legata a quella della geisha, eppure, nel corso della storia nipponica, le donne hanno dato prova di coraggio, resilienza e determinazione. Così le figure delle yamanba, riprese dalla vecchia strega di montagna antropofaga, archetipo del male, demonizzata, percepita come un Altro minaccioso. Ridotte al silenzio per secoli, hanno però ritrovato la voce ed elaborato strategie per sottrarsi al modello imposto di una femminilità sottomessa, docile, remissiva. Questo libro va alla scoperta degli indizi di ribellione e delle istanze di libertà nei comportamenti, nei miti, nella scrittura delle donne giapponesi che hanno fatto della loro mostruosità come un gesto consapevole di rivolta: yamanba per sempre.

“Passione Giappone. Un viaggio tra libri e tè” è una rassegna che intende accompagnare alla scoperta del mondo e della cultura nipponica attraverso specifici approfondimenti proposti da relatori, specializzati e appassionati di vari aspetti della cultura giapponese che accompagneranno i partecipanti attraverso un’esplorazione delle diverse prospettive della tradizione e cultura del Giappone, allontanandosi da stereotipi comuni e approfondendo aspetti meno conosciuti. Questi incontri saranno arricchiti dalla degustazione guidata e a tema di tè giapponese, a cura della tea sommelier Silvia Miglietta e offerto dall’associazione Yamato, che con la Biblioteca Civica “G. Canna” è co-organizzatore dell’iniziativa.

L’ultimo appuntamento si terrà il 12 aprile con Ornella Civardi e le “Storie d’amore e morte del teatro giapponese”.