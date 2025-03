Come ogni anno e in forza del Regolamento vigente, prima di aprire al pubblico la vendita di ombrelloni nelle spiagge gestite, Gestioni Municipali SpA inizierà a breve le chiamate di cortesia agli utenti diversamente abili, residenti e clienti che lo scorso anno hanno acquistato ombrelloni per un periodo minimo e continuativo pari a 31 giorni per i Bagni Delfino e Solarium delle Tartarughe, e pari a 25 giorni per i Bagni Diana.

Sul sito gestionimunicipali.com verrà dato avviso a breve della data di inizio delle chiamate di cortesia.

Al termine delle chiamate di cortesia, in data ancora da definire saranno aperte le prenotazioni al pubblico.

In questo caso, le modalità di prenotazione saranno le seguenti:

> Telefonica: al numero che verrà comunicato.

> Online: gestionimunicipali.com

> Di persona: presso GM, Piazza Martiri della Libertà, 1, Diano Marina, IM.

Nel periodo maggio-settembre, sarà possibile prenotare direttamente anche alle casse degli stabilimenti.

Importante: per agevolare il lavoro degli operatori, si chiede cortesemente ai clienti interessati di attenersi scrupolosamente a queste informazioni e di seguire attentamente le indicazioni presenti nella sezione “News” del nostro sito www.gestionimunicipali.com e gli aggiornamenti che verranno pubblicati successivamente.