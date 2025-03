Aveva appena finito di fare la spesa ed ecco che viene rapinata della borsetta, del telefono e del bancomat, con il quale i ladri hanno fatto subito un prelievo approfittando del pin che hanno trovato nel bottino.

E’ accaduto ieri, quando, secondo la segnalazione giunta in redazione e verificata, una donna è stata derubata con il trucco delle monetine: un ladro getta a terra alcune monetine e il complice la distrae dicendole che ha perso i soldi: la donna si ferma, si china a raccoglierli e il ladro la deruba.

Non è la prima volta e non sarà l’unica, purtroppo, Tortona e in altre parti d’Italia. Secondo le segnalazioni gli autori potrebbero essere un uomo e una donna stranieri, forse sud americani che affittano auto di grossa cilindrata noleggiate a gente inesistente e agiscono spostandosi da una località all’altra del nord Italia per non essere facilmente individuati e garantirsi il bottino.

Ovviamente sulla vicenda indagano i carabinieri, per cui anche se le probabilità di recuperare i maltolto sono basse le denunce vanno fatte perché solo così è possibile ricostruire l’identikit e i modus operandi dei ladri.