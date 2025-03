La Regione Piemonte, grazie all’impegno concreto della Lega e in particolare dell’Assessore Enrico Bussalino, ha dato il via libera alla realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Novi Ligure. Un risultato atteso da anni, che finalmente diventa realtà grazie a una politica fatta di fatti e non di parole.

La sicurezza dei cittadini è sempre stata una priorità per la Lega, e con questa decisione dimostriamo ancora una volta che il nostro impegno sul territorio porta risultati concreti. La nuova caserma rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio novese, garantendo tempi di intervento più rapidi e una maggiore efficienza operativa per i nostri Vigili del Fuoco, eroi quotidiani a cui va il nostro ringraziamento.

L’Assessore Bussalino ha seguito da vicino ogni passaggio di questo importante progetto, lavorando con determinazione per superare gli ostacoli burocratici e assicurare che la Regione mantenesse gli impegni presi. Oggi possiamo dire con orgoglio che il nostro lavoro ha portato frutti tangibili per la comunità.

La Lega continuerà a battersi per migliorare le infrastrutture e i servizi essenziali, ascoltando le esigenze dei cittadini e traducendole in azioni concrete. Questo è il nostro modo di amministrare: con serietà, pragmatismo e un’attenzione costante al bene comune.

Edoardo Moncalvo Segretario Lega Novi