Acqui Terme – Insospettabile e incensurata, nessuno avrebbe mai sospettato di lei, eppure le indagini dei Carabinieri della locale Aliquota Operativa hanno portato al suo arresto, in flagranza di reato, per il possesso di un’ingente quantità di droga e denaro contante.

L’operazione è scattata all’alba, quando i Carabinieri hanno fermato la donna che, alla guida della sua autovettura, si stava dirigendo verso il centro. I sospetti degli investigatori, impegnati in un’indagine sullo spaccio di droga nell’acquese, hanno portato dapprima a una perquisizione della persona e del veicolo e successivamente dell’abitazione di residenza, dove, in camera da letto, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato tre etti di hashish suddivisi in tre panetti, oltre 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 5.000 euro in banconote da 50 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Parte della droga era già suddivisa in dosi pronte per la vendita, confermando l’ipotesi di un’attività di distribuzione al dettaglio che, sul mercato illecito, avrebbe potuto generare un giro d’affari di ulteriori cinquemila euro.

La 46enne, attualmente in carcere a Vercelli, potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Sono infatti in corso le indagini per chiarire i canali di approvvigionamento della droga e il possibile coinvolgimento di altre persone nella rete di spaccio.