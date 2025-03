Il Questore di Imperia, Andrea Lo Iacono, nell’ultima settimana, a conclusione delle relative e complesse attività istruttorie, ha emesso misure di prevenzione di vario tipo nei confronti di 14 individui.

In particolare nei confronti di 5 persone resesi protagoniste del compimento di reati vari, sono stati emessi provvedimenti di allontanamento da alcuni comuni della provincia con relativo divieto di ritorno; tra questi, due soggetti autori di numerosi furti, sono stati allontanati dal comune di Vallecrosia (IM), altri due sorpresi a compiere una truffa ai danni di una persona anziana residente nel capoluogo, sono stati allontanati dai Comuni di Imperia e di Civezza, mentre il quinto soggetto è stato allontanato dal Comune di Sanremo, ove aveva compiuto un furto di un ingente valore ai danni di un’attività commerciale di quel centro cittadino.

Sono stati poi emessi 2 provvedimenti di ammonimento : uno nei confronti di un giovane residente a Sanremo, per le condotte poste in essere nei confronti della sua ex fidanzata; l’altro nei confronti di un soggetto residente nella città di Imperia per le condotte poste in essere nei confronti della propria moglie verso la quale già in passato aveva usato violenza.

Sono stati altresì emessi 6 provvedimenti di avviso orale , di cui quattro con prescrizioni aggiuntive, nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose e residenti in provincia di Imperia responsabili di reiterati comportamenti penalmente rilevanti quali spaccio di sostanze stupefacenti, guida senza patente o in stato di ebbrezza alcolica e maltrattamenti in famiglia.

Infine, è stato notificato ad un tifoso dell’Imperia Calcio resosi responsabile di condotte pericolose e illecite all’interno dello stadio , un provvedimento D.A.SPO con il quale gli è stato vietato l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per un periodo di anni due.