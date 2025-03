Il Piemonte è una regione che, in un istante, sa regalare scorci sulle Alpi e, in quello successivo, accogliere i visitatori con colline e pianure, attraversate da fiumi che hanno costruito la storia di questi luoghi. Il mercato immobiliare è molto variegato, proprio per le tipologie differenti di ambienti, che offrono soluzioni molto diverse tra loro. C’è chi preferisce la vita di città, piena di servizi e occasioni lavorative, e chi invece ama i ritmi più tranquilli di un borgo circondato dalla natura. Prima di scegliere un immobile in cui vivere o da destinare a un investimento, è fondamentale avere un’idea chiara dei prezzi medi nelle varie province, così da orientare al meglio la ricerca.

Come trovare le proposte ideali

Un sostegno prezioso, per chi vuole acquistare o prendere in affitto un immobile nelle principali città del Paese, arriva da Yescasa, un portale di annunci immobiliari realizzati solo da agenzie esperte. L’aspetto interessante è la garanzia di trovare proposte autentiche e verificate, perché tutti gli annunci provengono da professionisti che conoscono davvero il settore e sanno come presentare al meglio ogni proprietà.

Un appartamento in centro, un’antica villa sulle colline, una villetta con giardino: il portale racchiude tante soluzioni, accompagnate da descrizioni curate e fotografie che mostrano i reali dettagli degli spazi interni ed esterni. Questa modalità semplifica la fase di scelta, evitando le sorprese che a volte si presentano se non si è guidati da figure qualificate.

Torino, un centro importante per l’intera regione

La provincia di Torino, caratterizzata dalla ricchezza culturale e dallo spirito dinamico, mette in campo quartieri di grande fascino. In città si alternano eleganti palazzi antichi, zone con costruzioni più recenti e aree dove si incontrano aree verdi e servizi, dando vita a un equilibrio interessante per chi cerca la propria casa ideale.

Nei quartieri centrali, gli appartamenti si attestano sui 2.000-2.500 euro al metro quadrato, che picchi che possono raggiungere i 3.000 euro quando si parla di zone particolarmente esclusive. Invece, per chi punta verso cittadine limitrofe ma ben collegate, si possono trovare proposte tra 1.400 e 1.800 euro al metro quadrato. Se si guarda ancora più lontano dal centro urbano, spazi come Pinerolo o Chivasso offrono prezzi più bassi, ideali per chi non ha bisogno di stare nel centro cittadino e preferisce un contesto più sereno.

La situazione nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo

Scendendo verso sud, si incontrano province in cui la cultura del buon cibo e del vino si accompagna a centri storici dal grande fascino. Alessandria, per esempio, è caratterizzata da una posizione strategica ed è un centro ricco di potenzialità. Nel cuore della città, un appartamento in buone condizioni si situa in una fascia compresa tra i 1.100 e i 1.500 euro al metro quadrato, mentre in aree periferiche si arriva senza difficoltà al di sotto dei 1.000 euro.

Le colline del Monferrato, note per le cantine e per la vista spettacolare, propongono cascine ristrutturate con valori che partono da 800 euro al metro quadrato, ma certe zone legate all’enoturismo fanno aumentare le cifre.

Asti presenta differenze importanti tra il centro e le zone più esterne. In città, gli immobili ristrutturati toccano spesso i 1.600 euro al metro quadrato, mentre quartieri leggermente decentrati scendono fino a circa 1.100 euro. Cuneo è la provincia più estesa: in città, per un appartamento ben sistemato e vicino ai servizi, si può mettere in conto una spesa di circa 1.500 euro al metro quadrato. Man mano che ci si allontana, i prezzi possono avvicinarsi ai 1.100 euro.

Prezzi e trend a Novara, Biella, Vercelli e Verbano Cusio Ossola

La parte settentrionale del Piemonte racchiude diverse realtà, dalle città di media grandezza fino alle sponde lacustri. A Novara si trovano prezzi che in certi casi si avvicinano a quelli di alcune zone della provincia milanese, considerando anche la breve distanza dalla Lombardia: nel nucleo urbano, infatti, si possono superare i 1.800 euro al metro quadrato.

Vercelli alterna palazzine signorili a edifici moderni. Nel centro storico, se l’immobile è in buone condizioni, il valore si aggira sui 1.300-1.400 euro al metro quadrato, mentre nelle zone rurali si rimane spesso al di sotto dei 1.000 euro.

Biella mostra prezzi moderati. In media, comprare un appartamento in buone condizioni può richiedere un investimento di 1.000-1.200 euro al metro quadrato, con possibilità di scendere a 800-900 euro se ci si sposta verso zone periferiche.

A Verbania i prezzi possono raggiungere i 2.000 euro al metro quadrato quando l’alloggio offre un panorama diretto sull’acqua. Procedendo verso zone più interne, si rimane tra 1.300 e 1.600 euro, con differenze che dipendono dalle condizioni dell’immobile o dalla presenza o meno di spazi esterni.