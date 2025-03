La Commissione Lavori Pubblici del Comune di Tortona, presieduta dal Consigliere Pierpaolo Pareti ha analizzato il progetto di recupero degli spazi perimetrali ai plessi scolastici che affacciano su viale Kennedy, su via Trento e sul corso del torrente Ossona. Il percorso ad anello perimetrale verrà riqualificato con l’obiettivo di supportare la permeabilità tra l’area scolastica e l’abitato, attraverso l’organizzazione di nuove attività aperte alla cittadinanza e alle scuole nel campo della pedonalizzazione e del coinvolgimento della comunità.

La volontà progettuale è di trasformare quello che attualmente si individua come un luogo esclusivo, utilizzato soltanto da studenti e da pochi residenti, in uno spazio fruibile con la valorizzazione dei percorsi pedonali esistenti concentrandosi su diversi aspetti (pavimentazioni, verde urbano, sedute, elementi attrattivi), con un miglioramento globale della qualità paesaggistica del sito. Le aree verdi verranno riviste e la riqualificazione permetterà di dare una nuova immagine alla zona, rendendola più vivace e attrattiva.

Si prevedono alcune azioni progettuali principali: depavimentazione di aree asfaltate all’esterno dell’area scolastica lungo viale Kennedy; creazione di aree verdi al posto di aree attualmente asfaltate; sostituzione di pavimentazioni impermeabili con pavimentazioni drenanti; realizzazione di aiuole anche con la funzione di rain-garden, ossia di aree verdi in grado di intercettare e trattenere le acque meteoriche per ridurre il carico sulla rete fognaria. Importo totale previsto: 630.742 euro finanziato per 567.668 con contributo FESR e 63.074 euro di cofinanziamento del Comune.

Il progetto è al vaglio della Regione Piemonte.

Successivamente l’assessore Luigi Bonetti e il dirigente del settore ing. Laura Lucotti hanno fatto il punto sui cantieri in corso d’opera in città: oltre alla scuola primaria di viale Kennedy, ormai in fase di completamento, il Comune è impegnato sul progetto di riqualificazione della caserma della Polizia Locale in via Anselmi dove è stato già realizzato l’involucro esterno ed è in via di affidamento l’adeguamento impianti e ampliamento per ospitare i nuovi spogliatoi; sono quasi terminati anche i lavori per il nuovo allacciamento fognario in viale Kennedy a servizio delle case di edilizia popolare situate in quell’area.