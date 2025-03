I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, con l’ausilio di personale appartenente

ai Comandi Provinciali di Napoli, Bologna e Ferrara, nella giornata di ieri hanno iniziato a dare esecuzione a

un’ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, su richiesta del

Procuratore Europeo Delegato Dott. Stefano Castellani dell’Ufficio di Torino della Procura Europea.

Tali provvedimenti sono stati adottati a seguito delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria che hanno

consentito di individuare un articolato meccanismo fraudolento conosciuto come “frode carosello”.

Quest’ultima è stata attuata mediante l’interposizione di “missing trader” o “cartiere”, ovverosia imprese

esistenti solo formalmente, le quali effettuano acquisti intra o extra U.E. di beni (quindi senza il versamento

dell’IVA al fornitore) per poi cederli, quasi contestualmente, a un soggetto “interponente” ovvero all’acquirente

reale. Tale seconda operazione configura una cessione imponibile ai fini IVA, in quanto realizzata nel mercato

interno nei confronti di un soggetto residente.

In pratica, la “cartiera” acquista cartolarmente la merce senza averne mai la materiale disponibilità, svolgendo

una mera funzione di prestanome nell’operazione, che si conclude con l’omesso versamento dell’IVA e con la

sua indebita detrazione da parte dell’acquirente, il quale beneficia del credito d’imposta senza che sia mai stata

assolta a monte.

Nel sistema illecito portato alla luce dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Imperia attraverso

l’esecuzione di perquisizioni locali, sequestri, indagini finanziarie e verifiche fiscali, la condotta criminis è

riconducibile all’interposizione di sei “cartiere” italiane, dichiaratamente operanti nel settore del “commercio

elettronico” (c.d. traffico VoIP), tra i fornitori aventi sede sia nel mercato unico che al suo esterno e i destinatari

finali nazionali.

Queste imprese, prive di una reale operatività economica, al fine di giustificare la fittizia cessione hanno emesso

fatture per operazioni inesistenti, consentendo a due società effettivamente produttive di utilizzarle per ridurre

artificiosamente il carico fiscale.

Tale impianto ha consentito sia di immettere in consumo il traffico VOIP acquistato a prezzi competitivi rispetto

a quelli praticati da imprese concorrenti in danno dell’economia legale e del corretto funzionamento dei mercati

che di evadere € 64.043.530 di I.V.A

I militari della Guardia di finanza stanno eseguendo le misure disposte dal G.I.P. del Tribunale di Bologna il

quale, condividendo l’impianto accusatorio e ferma restando la presunzione d’innocenza, ha disposto

l’applicazione nei confronti di due indagati della misura cautelare personale degli arresti domiciliari quanto agli

altri tre sono state disposte misure interdittive quali divieto temporaneo di esercitare qualunque ufficio direttivo

di persone giuridiche e imprese, di esercitare la professione di commercialista e quella di elaborazione elettronica

di dati contabili, nonché il sequestro preventivo in via diretta ovvero nella forma per equivalente dell’IVA evasa

che ha consentito, allo stato attuale, di cautelare diversi immobili e automezzi.

L’odierna operazione testimonia il ruolo svolto dal Corpo quale insostituibile presidio di sicurezza economica e

finanziaria per l’Unione europea e il Paese, a salvaguardia dell’economia legale e del corretto funzionamento dei

mercati attuata attraverso il contrasto delle frodi fiscali in tutte le loro declinazioni, con particolare riferimento ai

circuiti fraudolenti volti all’evasione dell’IVA