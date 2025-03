A causa delle previsioni meteo avverse, la grande sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Diano Marina, inizialmente prevista per il pomeriggio, è stata anticipata alla mattina di domenica 9 marzo alle ore 11.00. La giornata inizierà alle 10.00 con il Carnevale dei Bambini, seguito subito dopo dalla sfilata, che seguirà lo stesso percorso originariamente previsto.

I carri allegorici in sfilata saranno sette, accompagnati da sbandieratori, ballerine brasiliane, artisti di strada e tanti gruppi in maschera per un totale di più di 1000 costumi.

1. Sciaratto – accompagnato dall’animazione degli Sbandieratori e Musici “Rione Santa Caterina” e delle Isis Groove della scuola di Raffaella Furno.

2. Asterix e Obelix – realizzato dal gruppo “I Perdigiurni”, con l’animazione della Banda Canta Sciuscia e le ragazze pon pon.

3. Io penso positivo – carro ispirato alla celebre canzone di Jovanotti, creato dai “Sampeotti e Rebattabuse”, con il supporto del Gruppo Majorettes Torino Centro e dei Ciclostars.

4. Pikachu – a cura degli “Amixi de Sanbartumé”, con l’esuberante animazione di dieci ballerine brasiliane.

5. CarnevaliAMO – creato dai “Marmessi”, con la partecipazione degli sbandieratori del Sestiere Auriveu di Ventimiglia.

6. Inside Out 2 – ispirato al famoso film d’animazione e realizzato da “Quelli da SCIÜMAIA” con l’animazione di Fortunello e Marbella.

7. Carro palco, che arricchirà l’evento fornendo una colorata scenografia a Gianni Rossi, presentatore dell’evento.