La delibera approvata ieri dal Consiglio comunale che va a modificare il DUP già approvato per il 2025-2027, nella parte relativa alle risorse economiche per il fabbisogno di personale.

Questa modifica è conseguente alla riorganizzazione dell’ente che la Giunta ha effettuato alcune settimane fa, il 18 marzo; una riorganizzazione che prende le mosse proprio dal pensionamento del dirigente Claudio Bagnera per una revisione della struttura comunale.

In sostanza si è stabilita la soppressione del settore Sviluppo Economico e le competenze saranno suddivise così: il servizio Manifestazioni e Sport e il servizio Sistemi Informatizzazione sono trasferiti al Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, mentre il servizio Attività Economiche passerà sotto l’ombrello degli Affari Generali.

Allo stesso tempo al Giunta ha deliberato di ricostituire il Settore Territorio e Ambiente che riunirà sotto un solo dirigente i servizi di tutela dell’Ambiente, la Pianificazione Urbanistica, lo Sportello Unico Edilizia, i Sistemi Informativi Territoriali e lo Sportello Unico Attività Produttive.

Proprio per guidare questo settore è prevista l’assunzione di un nuovo dirigente tecnico del quale potete vedere in delibera la copertura finanziaria.

Il settore, alcuni lo ricorderanno, era presente già all’interno del Comune fino al 2014 quando era stato soppresso e i servizi legati all’urbanistica, all’ambiente e all’edilizia privata accorpati, all’epoca, al settore Lavori Pubblici e, negli ultimi anni, al settore Affari Generali. Si tratta infatti di un settore strategico per il nostro Comune e per il nostro territorio, come abbiamo potuto constatare negli ultimi anni anche con l’approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale e che ha sempre garantito importanti introiti per le casse comunali, introiti da riversare nel miglioramento dei servizi e nelle opere pubbliche.

La programmazione del personale è stata inoltre aggiornata prevedendo nel 2025 il reclutamento di 3 istruttori (ex categoria C per intenderci) e due funzionari area elevata qualificazione (ex categoria D).

Come abbiamo già avuto modo di ribadire anche in Consiglio da quest’anno è concesso agli enti pubblici di assumere nuovo personale senza le limitazioni che avevano caratterizzato gli ultimi anni, ovviamente al netto delle risorse finanziarie disponibili. Per questo motivo è intenzione dell’Amministrazione investire risorse sul personale andando almeno in parte a colmare le carenze che si sono create negli ultimi anni a causa delle tante cessazioni e dei limiti che erano stati imposti dalle normative.

Auspichiamo nel corso dell’anno ulteriori variazioni al piano assunzionale e stiamo lavorando per contenere la spesa corrente in modo da potervi garantire ulteriori risorse di personale per i tanti settori che ne hanno fortemente bisogno.

Il Sindaco Federico Chiodi