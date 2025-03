Arriva anche nel Tortonese il progetto Rotary “Microcosmi”: una “app” gratuita dedicata a mete turistiche alternative, attraverso la quale il turista può consultare tappe e percorsi di natura diversa, per categoria, effettuare ricerche e consultare descrizione dettagliate inserite dai vari editori rotariani.

Inaugurate tra lo scorso novembre e gennaio dal Rotary Club di Tortona, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, dell’assessore Fabio Morreale, del past-president del Club Gianni Mogni e del responsabile locale del progetto distrettuale Gian Paolo Ghelardi, le prime paline informative sul territorio: si trovano in città all’uscita principale della stazione ferroviaria e all’uscita del sottopasso lato parcheggio di via Mariano Dellepiane e di fronte alla Basilica Santuario della Madonna della Guardia lato Mater Dei.

Un’altra palina è stata collocata durante la scorsa estate a Castellania-Coppi nella piazza di fronte al comune ed alla tomba del Campionissimo, alla presenza del sindaco Giovanni Gugliada e della presidente della Pro-Loco Cristina Percivale.

Le paline consentono , tramite QRcode, di visualizzare alcuni percorsi che dalla città portano, con varie tappe, in Val Curone (“pedalata alla scoperta delle pievi romaniche del pre-appennino tortonese”), in Valle Ossona (“Wine trekking nel distretto dell’Alta Valle Ossona – timorasso e barbera” e “Pedalata sulle colline tortonesi a casa del grande airone Fausto Coppi”) ed a Carezzano (“passeggiata a Carezzano sui sentieri dell’antico Vescovato di Tortona”).

Un percorso è stato pure proposto in città denominato “alla scoperta artistica e storica della Tortona del passato e delle golosità del presente” che si integra perfettamente con i percorsi collinari citati in precedenza.

Il Progetto Microcosmi, pensato dalla Commissione Tutela del Territorio dell’anno rotariano 2021- 22, ha la finalità di promuovere, tramite i Club Rotary, lo sviluppo di territori “minori” o “marginali”, spesso ricchi di Storia, Arte e Bellezze Paesaggistiche, ma spesso anche dimenticati.

Un aiuto a questi borghi, in un contesto di incremento del turismo lento ed in parziale alternativa all’”overtourism” di cui si incomincia a soffrire nel mostro paese.

Il distretto 2032 del Rotary comprende la Liguria ed il Basso Piemonte che sono unite da quell’Appennino ricco di natura e paesaggi incantevoli ma sempre più spopolato e difficile da preservare e salvaguardare.

L’idea che ha inizialmente stimolato la Commissione è stata appunto quella di indicare vie alternative fuori da quelle turisticamente più conosciute. Offrire percorsi e mete alternative, che abbiano la stessa attrattiva, non difficili da trovare in un paese che è un museo a cielo aperto, ha il duplice scopo di contribuire ad aumentare la conoscenza del nostro paese e offrire strade meno affollate. In questo modo si contribuirebbe anche allo sviluppo economico di attività commerciali locali che potrebbero aumentare i loro introiti, grazie ad un turismo consapevole e sostenibile.

Il progetto si è articolato in diverse fasi: innanzitutto la creazione di un portale o archivio di materiale, ovvero un data base costituito dalla raccolta di tutte le “segnalazioni” fatte dai singoli Club. Gli editori sono i rotariani, conoscitori dei luoghi e di alcune peculiarità spesso non comunicate ma di sicuro patrimonio culturale.

Successivamente si è creata una app capace di dialogare col portale e di mostrare all’utente informazioni sulle tappe e sui percorsi suggeriti.

La presenza della app sui negozi virtuali di Apple e Google porta con sé non piccoli vantaggi: la capacità di affacciarsi ad un target non locale, sicuramente di tipo “mobile first”, abituato ad usare lo smartphone per qualsiasi necessità, a scattare foto intriganti e a condividerle sui social.

Attraverso la app il turista può consultare tappe e percorsi di natura diversa, per categoria, effettuare ricerche e consultare descrizione dettagliate inserite dai vari editori rotariani.

E “last but not least” non si è dimenticato di unire la comunicazione tipica del mondo fisico con quella digitale: ovvero il valore, la storia e le info di una certa tappa vengono anche richiamate all’occhio del turista dalla collocazione sul presidio di opportune targhe o paline.

Il turista che si trova a passare in certi luoghi, richiamato dalla palina del progetto Microcosmi, non dovrà far altro che inquadrate il QR-code con il suo dispositivo per scaricare la app e venire così a conoscenza non solo delle info turistiche legate a quella tappa, ma anche ad altre mete degne di visita o ad alcuni eventi in corso.

Grazie alla collaborazione dei Comuni, altri rotary Club piemontesi come per es. Gavi, Valenza, Asti, Alba ma anche liguri come Imperia, Rapallo, Sanremo hanno collocato o deliberato la posa delle prime paline.

La diffusione tramite i canali di download delle App, che sappiamo avere un bacino di utenza considerevole, andrà ad unirsi ovviamente alla diffusione e comunicazione da effettuare sul sito web del Distretto 2032, sui siti web dei singoli Rotary Club, sui canali social, su testate giornalistiche e presso gli enti di promozione turistica come già effettuato con Alexala per la provincia di Alessandria, mediante comunicati stampa o altro, come la conferenza stampa di presentazione organizzata il giorno 27 Marzo dello scorso anno presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria ed Asti.

Progetto Microcosmi è un dono che il Distretto Rotary2032 intende dare alla comunità del basso Piemonte e Liguria. È un’iniziativa che intende aprirsi alla collaborazione di enti turistici e non; a tutti coloro che hanno a cuore il territorio e intendono sostenerlo con un contributo editoriale e divulgativo.

Chi transiterà a Tortona potrà quindi conoscerne le bellezze e le attrazioni e dedicare qualche altra ora (o altre giornate) a riscoprire la natura ed il paesaggio della collina magari con la bicicletta o a piedi o a cavallo.

Ulteriori informazioni:

https//progettomicrocosmi.it

https://www.comune.tortona.al.it