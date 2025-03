Alessandria. Una tragica fatalità, al momento. Saranno le indagini dei *Carabinieri* a chiarire cosa sia realmente successo poche ore fa in un condominio di via Gandolfi, nel quartiere _Cristo_. Dalle prime ricostruzioni, non ancora del tutto confermate, sembrerebbe che il piccolo si sia sporto da una finestra, in un attimo di distrazione della madre, che stava allattando il fratellino, e della nonna, precipitando nel cortile sottostante dopo avere cercato di raggiungere il giocattolo cadutogli oltre il davanzale. Sarebbe stata la nonna ad accorgersi della caduta e a soccorrere il nipotino, prima di chiedere aiuto a un passante. Il bambino è arrivato all’Ospedale Infantile di Alessandria in _Codice Rosso_, in *pericolo di vita*. Attualmente in *terapia intensiva*, sarà sottoposto in questi minuti a una _TAC_ per accertare le *lesioni* subite. Sul posto, i *Carabinieri* della Stazione di Alessandria Cristo e della Sezione Investigazioni Scientifiche.

Attesa la delicatezza delle *indagini in corso*, al momento _non sono disponibili ulteriori dettagli_.

