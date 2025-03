Si è svolto oggi pomeriggio a San Bartolomeo al Mare il secondo incontro conviviale che ha visto coinvolti diversi protagonisti dell’apparato investigativo degli anni 80. Un incontro tra ex investigatori del passato del Golfo Dianese che ha visto anche la partecipazione degli ex agenti di Polizia Municipale, oltre agli ex appartenenti al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Imperia, tutte persone che hanno garantito la sicurezza e il regolare controllo del territorio imperiese e Dianese.

Un bel momento sociale per ricordare anche la sincera amicizia che esisteva tra i vari corpi di polizia in epoca in cui il rapporto umano era la base dei valori tra le persone