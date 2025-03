Gnosi e Carmelo Bene, Mito greco e la Storia Infinita, Apocalisse e poesia, gnosticismo moderno e paradossi logici…

Verso il limite estremo del pensare. Un libro anti-nichilista che riparte dal Nulla per ribaltare lo zero attuale…

L’unico libro che ha il coraggio di de-mitizzare Emauele Severino e che svela la radice segreta della poetica di Carmelo Bene.

Un saggio creativo e originale in quattro parti che affronta in modo diretto il pensiero più paradossale e più pericoloso di ogni tempo: il concetto di nulla, distinguendolo nettamente dal differente tema del nichilismo, volutamente negletto dall’autore. Dalla critica a Emanuele Severino alla poetica di Carmelo Bene passando per lo gnosticismo, la Storia Infinita di Ende e le poesie cosmiche di Lidia Sella. Un momento di speculazione estrema del tutto indisciplinata ma puntuale tra logica, arte, narrazione e immaginazione. Pensieri ossessivi che aprono e complicano l’interrogarsi.