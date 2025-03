L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria si è aggiudicata la certificazione PERLA per il reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal Dott. Davide Dealberti, un prestigioso riconoscimento che valorizza le strutture sanitarie impegnate in un approccio alla cura sempre più personalizzato e attento ai bisogni del paziente.

Il premio è stato ritirato a Roma, in occasione dell’evento “Cambiare la cura per cambiare la Sanità”, ospitato il 28 febbraio presso la Sala Refettorio della Camera dei Deputati. A rappresentare l’AOU AL, la Dirigente Medico Carla Pisani, la Coordinatrice Infermieristica Barbara Fadda e la Coordinatrice delle Ostetriche Michela Testa, che hanno ricevuto la certificazione nel corso della tavola rotonda dedicata alle organizzazioni sanitarie premiate.

Questo riconoscimento si inserisce nell’ambito dell’attenzione che l’AOU AL dedica alle Medical Humanities, grazie al Centro Studi di Ricerca del DAIRI, e rappresenta il frutto delle numerose iniziative sviluppate in quest’ottica dal reparto di Ostetricia e Ginecologia. Negli ultimi anni, il reparto ha infatti investito nella formazione del personale sulla medicina narrativa, partecipando a corsi dedicati a tematiche come il lutto perinatale e inaugurando nel 2024 il Salone Narrativo, ovvero uno spazio in cui il racconto diventa strumento terapeutico e di relazione efficace, permettendo sia alle pazienti sia agli operatori sanitari di condividere il proprio vissuto emotivo.

Oltre alla certificazione, l’Azienda ha ottenuto anche il Premio PERLA 2025 per il miglior video-racconto della cura a misura di persona, realizzato dall’Ufficio Comunicazione dell’Ospedale di Alessandria e ritirato dallo staff dell’Ostetricia e Ginecologia insieme a Mariateresa Dacquino, Responsabile della Struttura Formazione, Comunicazione, Fundraising e Processi Amministrativi DAIRI.

L’evento ha visto la partecipazione di esperti e istituzioni di rilievo nazionale, con un programma articolato in più momenti di confronto. Dopo l’introduzione ai lavori di Marco Testa, Presidente SIMeN, e gli interventi di Massimo Massetti (Dignitas Curae) e Stefania Polvani (Board PERLA), la giornata è proseguita con una tavola rotonda sul tema “Cambiare la cura per cambiare la sanità”, con la partecipazione di esponenti di FNOMCeO, ISS, Agenas, Cittadinanzattiva, FIASO e Regione Umbria. A seguire, la seconda tavola rotonda ha visto protagoniste le strutture sanitarie certificate, tra cui l’AOU AL con l’intervento di Mariateresa Dacquino facente parte del Board PERLA.

PERLA è un’iniziativa promossa da Edra SpA e DNM (Digital Narrative Medicine) in collaborazione con Eikon Strategic Consulting e SIMEN, con l’obiettivo di certificare e promuovere le realtà sanitarie che integrano l’eccellenza clinica con la personalizzazione delle cure, attraverso strumenti di medicina narrativa e ascolto del vissuto dei pazienti.

Questo doppio riconoscimento testimonia l’impegno dell’Ospedale di Alessandria nel coniugare innovazione clinica e centralità della persona, valorizzando l’importanza di un approccio medico che non si limiti alla cura della malattia, ma che ponga al centro il benessere complessivo del paziente.