Sabato 1° marzo, alle ore 15:30, si è inaugurata la mostra “La Domenica del Corriere”, un’esposizione di copertine storiche dell’anno 1925 che ha riscosso un grande interesse e una buona partecipazione di pubblico. L’evento, organizzato dall’Associazione culturale “Il paese di don Orione APS”, ha offerto ai visitatori un viaggio affascinante nel tempo, attraverso le illustrazioni di copertina di Achille Beltrame.

Un ringraziamento speciale va all’amico Fausto Galli, che ha messo a disposizione la sua preziosa collezione di “La Domenica del Corriere”, e al signor Flavio Bordignon, che con la sua narrazione coinvolgente ha saputo svelare i segreti delle copertine di Beltrame.

Bordignon ha spiegato come l’artista, ogni settimana, realizzasse due tavole, un fronte e un retro, per immortalare i fatti salienti della cronaca, trasformandoli in vere e proprie “fotografie” di eventi accaduti. Ascoltare la sua descrizione di episodi risalenti a cent’anni fa è stato un’esperienza emozionante e istruttiva.

L’associazione culturale ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e vi invita a visitare nuovamente la mostra sabato 8 marzo, dalle 10:00 alle 11:30.