La pattuglia dei Carabinieri di Bassignana nota sul ciglio della strada due pastori tedeschi. Sembrano disorientati, sono bagnati e infreddoliti. Si muovono da una parte all’altra della carreggiata, mettendo in pericolo se stessi e l’incolumità degli utenti della strada. I Carabinieri parcheggiano l’autovettura di servizio in modo da bloccare la circolazione per il tempo strettamente necessario a recuperare i cani e a metterli in sicurezza su una vicina piazzola di sosta. Cloe e Black, i due pastori tedeschi, riportano sulle targhette dei collari il proprio nome e il numero di telefono della proprietaria, residente in Valle San Bartolomeo, a qualche chilometro di distanza. Alla telefonata, la padrona si precipita per recuperarli, ringraziando i Carabinieri per averli ritrovati.

Poco più tardi, il Comandante della Stazione di Bassignana riceve con sorpresa e piacere i ringraziamenti del Sindaco del paese, Massimo Barbadoro, che a sua volta aveva ricevuto quelli della proprietaria dei cani, estremamente grata ai Carabinieri per la storia a lieto fine.