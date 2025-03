Lunedì scorso, 10 marzo, sono iniziati al Cora Kennedy gli incontri di Pet Therapy alla presenza dell’Assessore Anna Sgheiz che, tra le varie deleghe, detiene anche quella delle politiche per la terza età.

All’inaugurazione del corso, finanziato con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, erano presenti Mario Casarollo per il Lion Club Castellania Coppi, Livia Paglia per il Tortona Castello e il presidente del Genova Water for Life Riccardo Parlati con la socia Grazia Bagnaschi.

Dopo i saluti dell’assessore, Patrizia Fossati, coordinatrice e responsabile degli Interventi Assistiti con Animali, ha illustrate le caratteristiche del corso ed i vantaggi comportamentali che si possono ottenere negli anziani con questo tipo di interventi.

Le lezioni, organizzate su due gruppi di ospiti della Residenza in base alle esigenze e alla complessità delle situazioni, dureranno due mesi con incontri settimanali di due ore. Con il Cora Kennedy un’altra importante struttura della nostra città ha potuto usufruire di questa bella iniziativa con l’obiettivo di combattere la mancanza di stimoli positivi che spesso degenera in depressione e rifiuto a socializzare soprattutto tra gli anziani.