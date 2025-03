Marina di Imperia annuncia l’avvio di importanti interventi finalizzati alla sicurezza e alla valorizzazione del bacino portuale di Oneglia. Le operazioni riguarderanno, da un lato, la demolizione della piccola gru situata sulla punta di Banchina Aicardi, ormai non più collaudabile, e dall’altro l’avvio di uno studio preliminare per il riutilizzo delle due grandi gru storiche che caratterizzano Calata Cuneo.A seguito di accurati controlli condotti da tecnici specializzati, è stato accertato che la gru in fondo alla banchina non risponde più ai requisiti di sicurezza e non è più collaudabile. Per questo motivo, Marina di Imperia ha disposto la sua demolizione. L’intervento sarà eseguito a partire da domani dalla ditta Metal Trading Srl di Brescia.La Capitaneria di Porto, con propria ordinanza, aveva già interdetto l’area sottostante alla gru per tutelare operatori e infrastrutture circostanti. Allo stesso modo, durante i lavori, alcune zone adiacenti potrebbero essere temporaneamente chiuse al pubblico per garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.Parallelamente, Marina di Imperia ha avviato uno studio di prefattibilità architettonica e strutturale per valutare il riutilizzo delle due grandi gru presenti nel porto di Oneglia. Lo studio sarà condotto in collaborazione con la società Integra Ingegneria Srl di Roma e lo studio Vespier Architects di Genova.L’incarico affidato prevede il rilievo delle gru e dell’area di intervento tramite drone, con restituzione fotografica in alta definizione e analisi dettagliata della struttura, e uno studio di fattibilità strutturale per valutare le condizioni delle gru e stimare i costi di intervento. Al termine di ciò, verrà realizzata una progettazione preliminare con l’elaborazione di rendering e diagrammi per definire le potenzialità di utilizzo, le funzioni e le superfici disponibili.L’obiettivo è individuare soluzioni che permettano di valorizzare le gru come elementi di interesse architettonico e funzionale, integrandole nel contesto portuale e cittadino.

L’Amministratore Unico, dott. Stefano Gandolfo sottolinea come Marina di Imperia voglia essere sempre parte attiva in tutti gli interventi che hanno ad oggetto la portualità, il turismo e l’accoglienza della nostra città al fine di valorizzare gli elementi unici di pregio che ci contraddistinguono.