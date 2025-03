È una vera e propria festa tra amici del teatro quella che andrà in scena giovedì 27 Marzo a partire dalle 19 nel bellissimo contesto del Sociale di Valenza.

Per la giornata mondiale del teatro il giovane staff (Ilaria Piccardi, Matteo Sida e Matteo Bertaglia) ha predisposto un programma denso, vario, articolato avvalendosi della entusiastica adesione di numerosi artisti vicini alla vita del Sociale.

Il programma prevede la presenza della compagnia Iketrando ( con Giorgio Giuntani , Maria Pia Sanna, Alice Viscovo, Dolores Del Gaudio, Davide Nuzio, Chiara Nuzio), di Daniela Tusa e Angelo Prati insieme ai propri allievi del corso di teatro adulti ( con Pietro Negri, Pierugo Visconti, Massimiliano Piumetto, Daniele Talenti), di una rappresentanza degli illegali, storica compagnia alessandrina (con Silvia Benzi, Massimo Brioschi, Gian Franco Cereda, Antonio Coccimiglio, Luigi di Carluccio, Monica Lombardi )

Inoltre nel programma è prevista la lettura del messaggio del visionario regista grecoTheodoros Terzopoulos a cura dei ragazzi della comunità di Frascaro (spin off di San Benedetto al Porto di Genova – con Gabriella Piscopo, Francesco Cilona, Giovanni Morra, Cristian, Piero ) che partecipano al laboratorio artistico tenuto proprio dagli operatori del Sociale di Valenza.

Un connubio pieno di significati e contenuti.

inizio ore 19:00 – a seguire piccolo aperitivo condiviso

GRADITA LA PRENOTAZIONE WHATSAPP: 3240838829

L’ingresso è libero con possibilità di offerta libera per il sostegno delle attività del teatro.