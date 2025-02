Pietra Marazzi – Incontro presso la locale Biblioteca Comunale con i Carabinieri di Bassignana, nell’ambito del programma di incontri informativi sul fenomeno delle truffe in danno degli anziani e delle fasce deboli.

Alla presenza del Sindaco Claudio Aiachino e del vice-sindaco Annalisa Fieno, il Brigadiere Andrea Zucconi e il Carabiniere Aida Ngjeci hanno fornito consigli utili per evitare di cadere nei sempre più abili raggiri dei truffatori. Consigli chiari e semplici, di facile attuazione, che in molte occasioni hanno già ottenuto il risultato di smascherare i malviventi che si spacciavano per incaricati di pubblici servizi o per appartenenti alle forze dell’ordine, consentendo anche di denunciarli o arrestarli.

Ribadito l’invito a chiamare subito il 112, che rimane il suggerimento più semplice e importante, nonché il più efficace.

I Carabinieri sono costantemente impegnati nell’attività di prevenzione e nel contrasto di questi come degli altri reati, in un quadro in cui la tempestiva segnalazione di situazioni sospette da parte dei cittadini rappresenta un rilevante valore aggiunto, spesso capace di fare la differenza.