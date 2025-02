Domenica 16 Febbraio 2025 la Croce Rossa Italiana (comitato di Tortona) organizza, in collaborazione con il comune di Villaromagnano, la “Giornata della salute”.

Nei locali del municipio (Piazza XXV Aprile), dalle ore 8.30 alle ore 12.30, i volontari e i dottori dell’associazione si metteranno a disposizione per erogare diverse prestazioni mediche.

Infatti, coloro che si presenteranno durante la mattinata, potranno usufruire di diversi servizi: misurazione pressione, controllo glicemia, rilevamento saturazione e frequenza cardiaca, misurazione del colesterolo e, a discrezione dei medici presenti, l’elettrocardiogramma.

Inoltre, gli utenti interessati, aventi problemi di trasporto e/o di deambulazione, possono richiedere assistenza per il trasporto telefonando al numero 3897821763. Lo stesso potrà essere utilizzato per richiedere informazioni sulla giornata.

