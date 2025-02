L’impianto di Videosorveglianza che serve anche a garantire la sicurezza dei cittadini, funziona bene a Tortona e gli investimenti che sta facendo il Comune stanno dando le giuste risposte. La prima si è avuta in occasione del recente omicidio avvenuto alla stazione di Tortona dove l’autore è stato individuato e arrestato una decina di minuti dopo il fatto grazie alla telecamere; la seconda riguarda il controllo elettronico sugli accessi delle auto non autorizzate all’interno dell’Area Pedonale Urbana: in via Emilia e piazza San Simone: dal 4 novembre scorso fino al 31 dicembre sono state ben 1311 le multe affibbiate dagli agenti della Polizia Municipale di Tortona ai trasgressori. E’ un dato incredibile se si pensa quanto sia corta l’area pedonale urbana (poche centinaia di metri di lunghezza tra piazza Marconi e piazza Gavino Lugano e Piazza Duomo fino all’ospedale.

Eppure, malgrado questa piccola limitazione tanti sono stati i Tortonesi che incuranti dei divieti sono entrati nell’area pedonale e giustamente sono stati multati.

Sono questi due elementi tra i più significativi emersi questa mattina, mercoledì 26 febbraio, presso il Comando della Polizia Municipale di Tortona, in via Anselmi, durante la conferenza stampa per presentazione dell’attività svolta dalla Polizia Locale di Tortona nel 2024.

Erano presenti il Sindaco Federico Chiodi che in questo secondo mandato ha tenuto la delega alla Polizia Locale, l’Assessore alla Viabilità Luigi Bonetti che nella precedente Giunta aveva anche la delega alla Sicurezza e il Comandante del Corpo Orazio Di Stefano che ha illustrato i dati riferiti all’anno scorso che nel dettaglio trovate QUI fra i quali emerge che a fronte di 4.372 ore impiegate nel controllo del territorio da parte dei 23 operatori in organico (sostanzialmente invariate dal 2023 quando erano state 4.426) sono state evase 1.481 richieste di intervento (erano 1.423 nel 2023), elevando 12.402 sanzioni complessive, un consistente aumento rispetto alle 10.897 dell’anno precedente, dovute anche all’introduzione dei varchi d’accesso alla Zona a Traffico Limitato e all’Area Pedonale Urbana in centro città che ha consentito, in pochi mesi, a elevare ben 1.311 sanzioni per transito abusivo. In generale sono 9.148 le multe per violazioni di obblighi e limitazioni. Aumentano anche le multe per il passaggio con semaforo rosso da 395 nel 2023 a 531 nel 2024; diminuiscono quelle per la mancata revisione del veicolo, da 407 a 352.

Le somme incassate ammontano a 497.268 euro, con 852 punti della patente decurtati e 31 ritirate, in aumento rispetto al 2023 quando erano stati 504 i punti tolti e 14 le patenti ritirate. Gli incidenti rilevati nel 2024 sono stati 135 (erano 132 nel 2023), 54 con feriti (55); 188 i veicoli rimossi. Da segnalare inoltre 94 accertamenti di Polizia giudiziaria effettuati grazie anche all’utilizzo del sistema di videosorveglianza. Poi, 80 manifestazioni vigilate e 42 interventi di protezione civile svolti durante l’anno scorso, con 100 volontari coordinati per esercitazioni o emergenze..

Prosegue anche l’attività di educazione stradale nelle scuole: 12, come nel 2023

“In questi anni sono stati fatti portati a termine diversi interventi – ha detto l’Assessore Luigino Bonetti – in particolare ci tengo a ricordare l’installazione dei varchi per la ZTL che, come dimostrano i numeri delle sanzioni elevate nei primi mesi di attivazione erano necessari per garantire la correttezza negli accessi, oppure i due semafori installati nella frazione di Rivalta Scrivia, da tanti anni richiesti a gran voce dai residenti per limitare la velocità di transito sulla strada principale del paese. Da assessore ai Lavori Pubblici ho poi la possibilità di continuare a seguire un progetto molto importante come la ristrutturazione, in corso, del comando, compresa la sede della Protezione Civile, il cui ruolo in questi anni è molto cresciuto”.

“I quattro varchi elettronici di accesso all’area pedonale – ha concluso Bonetti – hanno disciplinato la situazione. Il ruolo della Polizia Locale è importante e nel 2025 dopo i lavori alla prima palazzina si darà il via alla fase per il completamenti di tutta la struttura.”

Il comandate della Polizia Locale, Orazio Di Stefano, oltre ad illustrare i dati ha ringraziato anch’egli tutto il personale sotto il suo comando.