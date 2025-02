A margine della conferenza stampa di presentazione dell’attività svolta dalla Polizia Locale di Tortona che potete leggere il resoconto in un altro articolo, merita uno spazio a parte l’intervento del Sindaco di Tortona, Federico Chiodi che ha sottolineato sia le difficoltà nel garantire la copertura dei controlli su un territorio di 100 km. quadrati com’è quello di Tortona sia l’importanza dei sistemi elettronici di controllo come le 90 telecamere presenti sul territorio comunale e gli investimenti che vengono fatti dal comune per migliorare sempre più la sicurezza.

“Ringrazio tutti gli agenti e il personale del Corpo di Polizia Locale di Tortona – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi in conferenza stampa – che continua ad essere un riferimento costante, pur lavorando sotto organico. Abbiamo un territorio di circa 100 Km. quadrati se si pensa alle frazioni e soltanto 23 agenti. Stiamo anche investendo molto nel piano di riqualificazione dell’impianto di videosorveglianza che è uno strumento sempre più indispensabile per garantire la sicurezza e le indagini anche per le altre forze dell’ordine impegnate sul territorio, come dimostrano anche recenti gravi fatti di cronaca accaduti in città”.

“Tortona – ha aggiunto il primo cittadino – è un’area da attenzionare sotto il profilo della Sicurezza, sia per quanto riguarda il codice stradale sia in altri ambiti. la polizia locale collabora con le altre Forze dell’ordine garantendo una costante presenza in tutti giorni dell’anno, ma importate è anche il sistema di Videosorveglianza sul quale abbiamo deciso di investire.”