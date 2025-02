Martedì scorso la Giunta Comunale di Tortona ha approvato la delibera di indirizzo che stabilisce di realizzare anche in città gli stalli di sosta “rosa” per le auto, cioè riservati a donne in gravidanza e ai genitori di bambini con non più di 2 anni di età.

La legge 156 del 2021 ha infatti introdotto questa possibilità che prevede la messa a punto di stalli segnalati dalle strisce dipinte di colore giallo e da una apposita segnaletica verticale; i beneficiari dovranno avere un contrassegno speciale da esporre sul cruscotto della vettura che sarà rilasciato dalla Polizia Locale.

I primi due posti “rosa” saranno inaugurati sabato 8 marzo alle ore 11.30, dinnanzi al distretto ASL AL in via Milazzo, all’interno del cortile dell’ex caserma “Passalacqua”, in occasione della Festa della Donna e potranno già essere utilizzati dalle donne in gravidanza e dai genitori con bambini di età non superiore ai 2 anni che richiederanno, gratuitamente, il contrassegno alla Polizia Locale; nei prossimi giorni sarà predisposta la modulistica sul sito web istituzionale comune.tortona.al.it. Successivamente sarà elaborato un apposito regolamento per poter disciplinare correttamente il rilascio dei permessi e individuare le altre aree cittadine dove istituire ulteriori stalli. L’iniziativa rientra anche nel percorso di certificazione di “Comune Amico della Famiglia”.

“Si tratta di un progetto rivolto alle future mamme e ai genitori di bimbi piccoli – ha dichiarato Giordana Tramarin, Assessore alle Politiche per la Famiglia e alle Pari Opportunità – per aiutarli a vivere con meno stress un periodo di per sé felice ma anche complicato da tanti nuovi impegni e responsabilità. Un segnale di vicinanza e di maggiore inclusione che l’Amministrazione ha voluto garantire e che abbiamo ritenuto significativo presentare proprio in occasione dell’8 marzo, giornata dedicata alle donne”.