Si è tenuta nella giornata di ieri, giovedì 27 febbraio 2025, nella cornice di Palazzo Chigi a Roma, la cerimonia di consegna del diploma di Senatore Accademico dello Studium, Accademia di Arte, Storia, Letteratura e Scienze fondata nel XV Secolo da Guglielmo I Paleologo a Casale Monferrato, al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Estri, Antonio Tajani.

A consegnare il riconoscimento è stato il Sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra, unitamente ai membri del Direttivo dell’Accademia e ad Anna Portinaro in rappresentanza della città. Emanuele Capra ha così commentato: “La storia ricca e rilevante di Casale Monferrato, antica capitale del Marchesato, è testimoniata anche da una realtà come quella dell’Accademia Studium che ne garantisce continuità. È stato un onore, quale Sindaco della Città, consegnare al Ministro Antonio Tajani il diploma di Senatore Accademico conferitogli dall’associazione: un premio del quale sono stati insigniti in passato personaggi del calibro di Rita Levi Montalcini, Sandro Pertini ed Eugenio Montale. La cerimonia è stata anche l’occasione per promuovere alcune delle nostre eccellenze, facendo dono al Ministro di una scatola di Krumiri Rossi e dei cataloghi di Bistolfi e Morbelli. È stata, infine, una piacevole sorpresa la scoperta delle origini monferrine che il Ministro ha rivelato durante il suo intervento di ringraziamento”.