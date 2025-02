Il Comune di Pontecurone, a cui è affidata la cura del Giardino dei Giusti pontecuronese, istituito il 31 luglio 2019 da un preposto Comitato Scientifico, celebra l’ingresso nell’area verde di un nuovo albero e di una nuova targa, dedicati alla Squadra volante di protezione civile composta da un gruppo chierici orionini, i quali prestarono un’eroica opera di soccorso durante i numerosi e tragici bombardamenti, che lasciarono nel lutto centinaia di famiglie del tortonese negli anni della seconda guerra mondiale. La squadra dei chierici, allestita da Don Lorenzo Nicola, già presente come Giusto nel Giardino pontecuronese, intervenne anche in seguito al tristemente famoso “eccidio del Castello” di Tortona, orribile rappresaglia tedesca avvenuta il 27 febbraio del 1945.

Considerato che il ruolo dei Giardini dei Giusti è quello di onorare le donne e gli uomini che di fronte ad atrocità di massa si sono assunti una responsabilità personale per difendere la dignità umana e per andare in soccorso delle vittime, il Comune, in collaborazione con la Congregazione orionina, il Gariwo, la Biblioteca, la Parrocchia e la Scuola, procede alla piantumazione di un olmo, simbolo di amicizia, protezione e sostegno.