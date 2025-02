Nella serata del 25 febbraio, operatori della Squadra Volante di questo Commissariato, mentre stavano svolgendo un servizio finalizzato al contrasto e repressione dell’illecito traffico di sostanze stupefacenti, in questa via Adam sottoponevano a controllo un’autovettura con a bordo una coppia di residenti casalesi, già in passato evidenziartisi come assuntori di stupefacente.

Gli Agenti, ulteriormente insospettiti dall’atteggiamento poco collaborativo dei due, rinvenivano in possesso della donna, S.B. di anni 34, cittadina italiana, alcuni involucri di differenti tipologie di droga (hashish, cocaina ed eroina) destinate, viste le quantità e le circostanze, presumibilmente all’uso personale. Al sequestro delle stesse seguiva la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

L’immediatezza dell’accertamento sulla sostanza rinvenuta è stata possibile in quanto, anche presso il Commissariato di P.S. di Casale Monferrato, diversi operatori sono stati formati riguardo l’utilizzo del c.d. narcotest.

La donna inoltre conduceva il veicolo con patente sospesa e pertanto si avviava la procedura per la revoca della patente con conseguente sequestro del veicolo affidato in giudiziale custodia all’uomo e finalizzato alla successiva confisca.