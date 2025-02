L’edizione 2025 della Festa di San Giovanni si terrà dal 20 al 29 giugno. Le date, approvate dalla Giunta Comunale guidata dal sindaco Claudio Scajola, sono state inserite ufficialmente nel calendario delle manifestazioni commerciali previste per l’anno in corso.

La definizione del periodo, con una durata rivista rispetto al passato, è giunta in esito al tavolo di confronto che l’Amministrazione Comunale ha tenuto con il Comitato San Giovanni e i CIV di Oneglia, all’interno del quale sono stati anche approfonditi i temi legati al format dell’appuntamento. L’evento manterrà il suo cuore pulsante su Banchina Aicardi, con la possibilità tuttavia di estendere la presenza di alcuni stand anche su Calata Cuneo, adottando una disposizione simile a quella già sperimentata con successo durante Olioliva. L’obiettivo è garantire la migliore fruibilità degli spazi per espositori, pedoni e attività commerciali.

Altro aspetto chiave di questa edizione sarà il coinvolgimento più ampio delle attività commerciali e del centro storico di Oneglia, in un’ottica di valorizzazione del tessuto economico e sociale della città. Crescerà anche il numero degli eventi collaterali legati alle tradizioni.

“L’Amministrazione, a partire dal sindaco Scajola, ha sempre lavorato con spirito di dialogo e collaborazione con tutte le realtà. San Giovanni, oltre a una tradizione radicata, può e deve essere anche un’importante opportunità per il commercio locale. Per questo abbiamo allargato il confronto ai rappresentanti del settore per trovare d’intesa con il Comitato le migliori soluzioni per garantire un evento che possa portare benefici a tutti”, ha dichiarato l’Assessore al Commercio, Gianmarco Oneglio.

“La Festa di San Giovanni è un appuntamento a cui siamo tutti molto legati. Il lavoro di coordinamento con il Comitato e i CIV, che ringraziamo, ha permesso di ripensare alcuni aspetti dell’evento, affinché possa crescere ulteriormente. Siamo certi che questa sintesi permetterà di avere un’edizione apprezzata, unendo tradizione e innovazione”, ha commentato l’Assessore alle Manifestazioni, Marcella Roggero.