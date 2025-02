Le rappresentanze sindacali dei Vigili del Fuoco di Alessandria hanno incontrato oggi il Prefetto

della Provincia, Dott.ssa Alessandra Vinciguerra, per discutere della grave carenza di personale

che affligge il Comando provinciale VVF.

La situazione è stata portata all’attenzione del Sottosegretario di Stato all’Interno con delega ai

Vigili del fuoco, On. Emanuele Prisco e delle massime autorità regionali e provinciali, già il 25

gennaio, attraverso una nota congiunta e un successivo comunicato stampa.

Abbiamo evidenziato al Sottosegretario, ma anche al Presidente della Regione Piemonte e

Presidente della Provincia di Alessandria, che, mai come quest’anno, la carenza di risorse umane

per la gestione del dispositivo di Soccorso provinciale abbia raggiunto una così importante e

drammatica carenza, tale da farci attivare in modo compatto ed unito.

Negli anni abbiamo rappresentato la carenza di attrezzature moderne, la necessità di

ammodernamento del parco degli automezzi dedicati al soccorso, svolgendo il nostro ruolo

sindacale. Ma una situazione come quella attuale riguardante la carenza di personale non la

ricordiamo.

Se da un lato l’attenzione verso il settore dei Vigili del Fuoco rimane alta, soprattutto in occasione

di emergenze e calamità naturali, dall’altro si riscontra una costante riduzione della spesa pubblica

e una carenza di investimenti che si ripercuote sul dispositivo di soccorso e sul servizio che

quotidianamente offriamo alla cittadinanza.

Questa volta, l’attuale carenza di personale rispetto al Decreto del Ministro dell’Interno 6 giugno

2024 “Ripartizione nelle strutture centrali e periferiche delle dotazioni organiche del personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco” è importante e preoccupante.

Siamo oggetto di una costante emorragia di uomini e donne trasferiti presso altre sedi a vario

titolo. Sicuramente tutto il Corpo Nazionale è in sofferenza di personale, ma riteniamo inaccettabile

che a farne le spese sia la Provincia di Alessandria sottraendo personale e ancor peggio non

assegnando il personale dovuto e necessario.

Per quanto sopra esposto ci siamo attivati per chiedere la modifica del DM del 6 giugno 2024,

unica soluzione percorribile. E’ necessario appunto che attraverso un Decreto del Ministro ai Vigili

del Fuoco di Alessandria venga assegnato un numero congruo di personale rispetto al carico di

lavoro a cui siamo chiamati. Oggi abbiamo incontrato il Prefetto di Alessandria, la Dott.sa

Alessandra Vinciguerra che si è sempre dimostrata attenta alle nostre segnalazioni e richieste.

Con dati alla mano abbiamo evidenziato alla Prefettura che in solo pochi giorni dalla nostra prima

nota del giorno 25 gennaio inviata al Sottosegretario la carenza di Vigili del Fuoco è passata con

un dato negativo di meno 69 unità (-69) al dato di oggi 14 febbraio di meno 75 (-75) unità,

mettendo ulteriormente in ginocchio la garanzia di un adeguato dispositivo di Soccorso.

Come OO.SS. rigettiamo ovviamente ogni ulteriore riduzione del dispositivo di soccorso e

di personale operativo e chiediamo con forza la modifica del DM 6 giugno 2024 per una più

corretta distribuzione ed assegnazione di personale presso la sede dei Vigili del Fuoco di

Alessandria.

Abbiamo colto l’occasione dell’odierno incontro con il Prefetto per chiedere un fattivo ed autorevole

intervento della Prefettura di Alessandria presso l’Agenzia del Demanio per sbloccare un cavillo

burocratico che non comporta oneri per nessuna delle parti interessate per sbloccare

l’autorizzazione per la progettazione e successiva realizzazione della sede del Distaccamento dei

Vigili del Fuoco di Novi Ligure. Per un piccolo cavillo burocratico che solo l’Agenzia del Demanio

può risolvere sono anni che quest’opera non vede la luce.

Correlati