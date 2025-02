Dopo l’inaugurazione delle Sale al pianterreno del Museo, peraltro già visitabile con tante attività collaterali, in vista del completamento delle altre sale del MA-DE, un altro importante momento riguarda la definizione della “sala didattica” del complesso museale di Palazzo Guidobono prevista dal progetto nel locale al piano terra posto in angolo tra

Via Amm. Mirabello e Via L. Valenziano.

Si tratta di una sala a disposizione delle scolaresche o di gruppi di visitatori per l’approfondimento di tematiche

legate all’allestimento ed ai contenuti museali attraverso prodotti multimediali; in accordo con la Soprintendenza competente poiché l’allestimento della suddetta sala sarà a cura del Comune con un monitor delle dimensioni adeguate (55 pollici) integrato con wifi in modo da trasmettere video, immagini ecc.. senza fili più altre funzionalità del caso, la Giunta comuale di Tortona ha stanziato circa 3.700 euro per monitor per sala didattica Museo Archeologico di Tortona MA-DE, dimensioni 55 pollici con staffa di sostegno per la posa a muro e integrato con wifi in modo da trasmettere video, immagini e per la realizzazione di quinte scenografiche a tamponamento di n. 4 varchi di accesso ai locali ancora in fase di allestimento.