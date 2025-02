Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, oggi pomeriggio, martedì 25 febbraio.

Il primo si è verificato in via Barabino, quando un bimbo di un anno è rimasto intrappolato all’interno di una macchina in quanto aveva schiacciato inavvertitamente la chiusura centralizzata. Il papà ha subito dato l’allarme e i pompieri con grande destrezza e pazienza sono riusciti ad aprire la portiera dell’auto senza rompere il finestrino, restituendo sano e salvo il bimbo al suo papà che era molto preoccupato.

Il secondo intervento poco dopo le 19 quando i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Legnano per un’anziana che era caduta in casa e non riusciva a rialzarsi.