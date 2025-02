Diano Marina ha partecipato con entusiasmo alla F.re.e 2025, la più grande fiera del turismo e del tempo libero della Baviera, conclusasi a Monaco di Baviera lo scorso 23 febbraio. L’evento ha rappresentato un’importante vetrina internazionale per la promozione turistica, con la presenza dei comuni di Diano Marina, Sanremo e Bordighera – per la Liguria di Ponente – e un totale di dieci operatori turistici provenienti da tutta la regione.

Il taglio del nastro della fiera ha visto la partecipazione del Console Generale d’Italia a Monaco di Baviera, Sergio Maffettone, con il quale l’Assessore al Turismo di Diano Marina, Luca Spandre, ha avuto modo di intrattenersi, discutendo delle prospettive di crescita del turismo tedesco in Liguria.

La Germania si conferma il primo mercato turistico per l’Italia, con numeri in costante crescita. Nei primi nove mesi del 2024, i viaggiatori tedeschi sono stati 10,6 milioni, con 55,3 milioni di pernottamenti e una spesa turistica complessiva di 7,4 miliardi di euro, registrando un aumento dell’8,7% rispetto all’anno precedente (dati ENIT – Banca d’Italia 2024). Di questi, circa 1,5 milioni di presenze sono state registrate in Liguria, consolidando la regione come una delle destinazioni preferite dai turisti tedeschi.

La Liguria si distingue per la sua capacità di offrire un turismo diversificato: il 35,8% dei viaggiatori tedeschi sceglie il mare, il 25,9% predilige città d’arte e cultura, mentre il 21,2% opta per i laghi e il 12,5% per la montagna. Inoltre, il 70% dei turisti provenienti dalla Germania arriva in Italia in auto o camper, mentre il 25,8% utilizza l’aereo. Grazie a una strategia che punta alla destagionalizzazione e all’autenticità dell’esperienza turistica, la Liguria e Diano Marina continuano a essere protagoniste nel panorama del turismo internazionale, pronte ad accogliere un numero sempre maggiore di viaggiatori dalla Germania e non solo.

“La presenza di Diano Marina alla F.re.e 2025 rappresenta un’importante occasione per rafforzare il legame con il mercato tedesco, fondamentale per il nostro turismo” ha dichiarato l’Assessore al Turismo di Diano Marina, Luca Spandre. “I numeri ci confermano che la Germania continua a scegliere l’Italia e la Liguria come destinazioni privilegiate, e il nostro compito è intercettare questa domanda con un’offerta sempre più mirata e destagionalizzata. Diano Marina, con il suo mix di mare, outdoor e cultura, si propone come meta ideale per i viaggiatori tedeschi in ogni periodo dell’anno. La partecipazione a fiere di questo livello è strategica per valorizzare al meglio il nostro territorio e attrarre nuovi visitatori”.